Como assistir a Brentford x Everton com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável . Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!

Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 23 de nov. de 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

O Brentford recebe o Everton pela Premier League no Gtech Community Stadium, em Londres. Os dois times voltam a jogar após a pausa para as seleções.

O time de Keith Andrews chega em busca de estabilidade. Venceu apenas uma das últimas cinco partidas, e as derrotas para Brighton e Liverpool o deixaram no meio da tabela.

O Brentford também tem problemas para definir a escalação. Igor Thiago está suspenso, e uma longa lista de lesionados reduziu as opções em diferentes posições.

O Everton chega ao oeste de Londres em melhor fase. O time de David Moyes venceu as últimas três partidas, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Coventry City e outra por 1 a 0 fora de casa contra o Newcastle United.

Moyes alcançou uma marca pessoal: sua 593ª partida no comando do clube é um recorde no Everton. Jack Grealish voltou a treinar e a estar com o elenco após um mês afastado, embora o treinador tenha tomado cuidado para não destacar nenhum jogador individualmente.

O gol dos visitantes também é assunto nos bastidores. Jordan Pickford está no centro de um intenso debate sobre quem deve ser o goleiro titular da Inglaterra, e a expectativa é que ele comece a partida.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar o jogo.

As informações oficiais sobre a transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão adicionados assim que forem confirmados.

Notícias dos times e elencos