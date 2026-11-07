Como assistir a Angers x Nice com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers e Nice se enfrentam no Stade Raymond Kopa no domingo, 8 de novembro de 2026, em uma partida da Ligue 1 de grande importância para os dois clubes, que estão em extremos opostos da tabela.

O Angers ocupa a 15ª posição e chega em má fase, após perder três dos últimos cinco jogos pelo campeonato. A partida mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Lyon no último fim de semana. A equipe sofreu 13 gols nos últimos cinco jogos, sequência que expôs sua fragilidade defensiva.

O Nice, oitavo colocado, chega em um momento bem diferente. A equipe de Olivier Pantaloni venceu quatro dos últimos cinco jogos na Ligue 1, incluindo uma vitória por 5 a 2 sobre o Rennes e outra por 2 a 1 fora de casa contra o Brest. Nas últimas semanas, tem mostrado uma cara bem diferente.

O retrospecto do confronto direto favorece os visitantes. O Nice venceu o último encontro entre as equipes por 2 a 0 nesse mesmo estádio, em março de 2026, e levou a melhor em três dos últimos cinco confrontos pela Ligue 1.

Do lado do Angers, o técnico Stephane Gilli precisa de uma reação. Sua equipe marcou apenas três gols nos últimos cinco jogos e terá de melhorar muito para conseguir algum resultado nesta partida.

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