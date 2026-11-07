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Assista a Angers x Nice ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e no streaming?

Angers x Nice
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Campeonato Francês

Tudo o que você precisa saber para assistir a Angers x Nice ao vivo pela Ligue 1 hoje.

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Prévia da partida

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Campeonato Francês - Rodada 10
Stade Raymond Kopa

Angers e Nice se enfrentam no Stade Raymond Kopa no domingo, 8 de novembro de 2026, em uma partida da Ligue 1 de grande importância para os dois clubes, que estão em extremos opostos da tabela.

O Angers ocupa a 15ª posição e chega em má fase, após perder três dos últimos cinco jogos pelo campeonato. A partida mais recente foi a derrota por 2 a 0 para o Lyon no último fim de semana. A equipe sofreu 13 gols nos últimos cinco jogos, sequência que expôs sua fragilidade defensiva.

O Nice, oitavo colocado, chega em um momento bem diferente. A equipe de Olivier Pantaloni venceu quatro dos últimos cinco jogos na Ligue 1, incluindo uma vitória por 5 a 2 sobre o Rennes e outra por 2 a 1 fora de casa contra o Brest. Nas últimas semanas, tem mostrado uma cara bem diferente.

O retrospecto do confronto direto favorece os visitantes. O Nice venceu o último encontro entre as equipes por 2 a 0 nesse mesmo estádio, em março de 2026, e levou a melhor em três dos últimos cinco confrontos pela Ligue 1.

Do lado do Angers, o técnico Stephane Gilli precisa de uma reação. Sua equipe marcou apenas três gols nos últimos cinco jogos e terá de melhorar muito para conseguir algum resultado nesta partida.

Veja tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Angers x Nice, incluindo o horário de início, as opções de transmissão ao vivo, as notícias das equipes e a fase de cada uma.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Angers x Nice

5-4-1
Angers crest
Angers
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Formação
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NCE
3-4-2-1
A. LopesA. LopesL. Rao-LisoaL. Rao-LisoaC. ArcusC. ArcusJ. KaluluJ. KaluluO. CamaraO. CamaraJ. LefortJ. LefortY. BelkhdimY. BelkhdimB. van den BoomenB. van den BoomenA. SbaiA. SbaiH. BelkeblaH. BelkeblaP. PeterP. PeterY. DioufY. DioufM. AbdelmonemM. AbdelmonemY. NdayishimiyeY. Ndayishimiyeteam-logoX. MandzaJ. ClaussJ. ClaussH. BoudaouiH. BoudaouiM. AmouraM. AmouraN. NkounkouN. NkounkouA. WitselA. WitselS. DiopS. DiopE. WahiE. Wahi
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Nice
NCE
5-4-1
Angers

Time titular

Nice

Técnico

  • S. Gilli
  • O. Pantaloni

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