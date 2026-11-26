Como assistir a Al Ittihad x Neom SC com uma VPN
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Prévia da partida
O Al Ittihad recebe o Neom SC pelo Campeonato Saudita no King Abdullah Sports City, em Jeddah, no retorno da liga após a pausa para os jogos das seleções.
O time da casa chega em um momento razoável. A equipe de Jens Wissing venceu o Pakhtakor Tashkent por 2 a 0 na Liga dos Campeões da AFC Elite na segunda-feira, resultado que pôs fim a uma sequência difícil de viagens e desgaste ao estilo europeu.
A vitória veio após uma pesada derrota em casa por 4 a 1 para o Al-Ain na mesma competição. Por isso, Wissing espera consistência, em vez de mais uma oscilação nos resultados. O Al Ittihad ocupa o quinto lugar na tabela.
O Neom SC chega a Jeddah em sexto lugar, sob o comando de Christophe Galtier. O time venceu duas das últimas cinco partidas pela liga, incluindo uma vitória por 2 a 1 na casa do Al Diriyah, mas também perdeu jogos consecutivos para Al Nassr e Al-Ettifaq anteriormente em outubro.
Os dois times se enfrentaram duas vezes na temporada passada, em partidas que tiveram sete gols cada no total. Portanto, outro jogo aberto não seria surpresa.
Confira tudo o que você precisa saber sobre a partida antes de a bola rolar.
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Técnico
- J. Wissing