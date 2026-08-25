O marroquino Ayoub Bouaddi, meio-campista do Lille, está próximo de se transferir oficialmente para o Manchester City durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, escreveu em sua conta na rede social "X": "Ayoub Bouaddi passou pelos exames médicos no Manchester City. Ele se juntou ao clube vindo do Lille por 95 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em variáveis".



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E o especialista em mercado da bola acrescentou: "Todos os documentos referentes à negociação de Bouaddi já foram assinados pelos clubes".

Vale lembrar que Bouaddi teve uma atuação de destaque com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2026, sendo peça fundamental no meio-campo apesar da pouca idade.

