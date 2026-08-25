Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Everton v OSC Lille - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Assinatura confirmada: Bouaddi inicia sua aventura no Manchester City

Mercado da bola
A. Bouaddi
Manchester City
Lille
Premier League
Marrocos
Marrocos
England
França

O leão está pronto para o desafio

O marroquino Ayoub Bouaddi, meio-campista do Lille, está próximo de se transferir oficialmente para o Manchester City durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, escreveu em sua conta na rede social "X": "Ayoub Bouaddi passou pelos exames médicos no Manchester City. Ele se juntou ao clube vindo do Lille por 95 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em variáveis".

Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

E o especialista em mercado da bola acrescentou: "Todos os documentos referentes à negociação de Bouaddi já foram assinados pelos clubes".

Vale lembrar que Bouaddi teve uma atuação de destaque com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo de 2026, sendo peça fundamental no meio-campo apesar da pouca idade.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google