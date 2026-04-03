Assim como o Real Madrid e o United... Ronaldo faz história com o Al-Nassr

O astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, fez história com o “Al-Alamy” após entrar em campo contra o Al-Najma, na noite desta sexta-feira, pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.

O artilheiro histórico do futebol conseguiu estar na escalação titular após ficar de fora das duas últimas partidas devido a uma lesão no músculo isquiotibial.

Esta é a 100ª partida de Ronaldo com a camisa do "Al-Nassr" na Liga Profissional Roshen, desde que se juntou ao time há mais de três anos, após rescindir seu contrato com o Manchester United.

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Ao longo de 100 partidas, Ronaldo conseguiu marcar 96 gols e dar 18 assistências, confirmando sua grande influência no desempenho da equipe.

Além disso, o Al-Nassr se tornou o terceiro clube com o qual ele alcançou esse número em sua carreira nas ligas, depois do Manchester United e do Real Madrid.



