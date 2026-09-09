O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, passou a correr o risco de ser demitido do clube saudita após a derrota surpreendente sofrida diante do Neom pelo Campeonato Saudita.

O Al-Hilal perdeu para o Neom por 2 a 0, na última segunda-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela sexta rodada do Campeonato Saudita.

Apesar de esta ser a primeira derrota sofrida por Inzaghi com o Al-Hilal no Campeonato Saudita, o jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o treinador italiano pode deixar o clube no próximo período.

O jornal esclareceu que o escocês Richard Hughes, novo diretor esportivo do Al-Hilal, está estudando as opções relacionadas ao futuro da comissão técnica, depois de o futuro de Simone Inzaghi ter sido colocado sobre a mesa.

Hughes, junto de sua equipe de trabalho, vai acompanhar os indicadores técnicos relacionados ao desempenho do time no próximo período, especialmente antes da longa paralisação vinculada à Copa da Ásia de 2027.

As competições do Campeonato Saudita ficam paralisadas entre 16 de dezembro e 11 de fevereiro de 2027, em razão da Copa da Ásia, sediada pela Arábia Saudita.

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Antes desse período, Hughes e sua equipe de trabalho vão estudar os indicadores de desempenho técnicos, de modo que Inzaghi permaneça com sua comissão técnica caso a evolução seja crescente, adiando a ideia de contratar um novo treinador até o próximo verão.

Já no caso de os indicadores de desempenho técnicos apontarem para baixo, a opção de demitir o treinador italiano será a mais provável, com a contratação de um novo treinador para comandar o time durante a paralisação relativa à Copa da Ásia.

Nesse caso, o Al-Hilal começará a estudar os nomes que poderão assumir o comando do "Al-Zaeem", com a condição de que estejam alinhados com a forma como o time foi construído durante a última janela de transferências do verão, sem necessidade de realizar mudanças amplas.

Vale lembrar que o contrato de Inzaghi com o Al-Hilal termina no fim da temporada atual. Ele assumiu o comando do time desde o início da temporada passada, levou-o à classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes de 2025 e conquistou a Copa do Rei, enquanto perdeu o título do Campeonato Saudita para o Al-Nassr.