Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

As primeiras decisões de Richard Hughes: Simone Inzaghi ameaçado de demissão do Al-Hilal

Mercado da bola
S. Inzaghi
Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
Itália
Arábia Saudita

O técnico italiano por um fio

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, passou a correr o risco de ser demitido do clube saudita após a derrota surpreendente sofrida diante do Neom pelo Campeonato Saudita.

O Al-Hilal perdeu para o Neom por 2 a 0, na última segunda-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela sexta rodada do Campeonato Saudita.

Apesar de esta ser a primeira derrota sofrida por Inzaghi com o Al-Hilal no Campeonato Saudita, o jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o treinador italiano pode deixar o clube no próximo período.

O jornal esclareceu que o escocês Richard Hughes, novo diretor esportivo do Al-Hilal, está estudando as opções relacionadas ao futuro da comissão técnica, depois de o futuro de Simone Inzaghi ter sido colocado sobre a mesa.

Hughes, junto de sua equipe de trabalho, vai acompanhar os indicadores técnicos relacionados ao desempenho do time no próximo período, especialmente antes da longa paralisação vinculada à Copa da Ásia de 2027.

Campeonato Saudita
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

As competições do Campeonato Saudita ficam paralisadas entre 16 de dezembro e 11 de fevereiro de 2027, em razão da Copa da Ásia, sediada pela Arábia Saudita.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Ingressos para os jogos do Campeonato SauditaCompre seu ingresso agora!

Antes desse período, Hughes e sua equipe de trabalho vão estudar os indicadores de desempenho técnicos, de modo que Inzaghi permaneça com sua comissão técnica caso a evolução seja crescente, adiando a ideia de contratar um novo treinador até o próximo verão.

Já no caso de os indicadores de desempenho técnicos apontarem para baixo, a opção de demitir o treinador italiano será a mais provável, com a contratação de um novo treinador para comandar o time durante a paralisação relativa à Copa da Ásia.

Nesse caso, o Al-Hilal começará a estudar os nomes que poderão assumir o comando do "Al-Zaeem", com a condição de que estejam alinhados com a forma como o time foi construído durante a última janela de transferências do verão, sem necessidade de realizar mudanças amplas.

Vale lembrar que o contrato de Inzaghi com o Al-Hilal termina no fim da temporada atual. Ele assumiu o comando do time desde o início da temporada passada, levou-o à classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes de 2025 e conquistou a Copa do Rei, enquanto perdeu o título do Campeonato Saudita para o Al-Nassr.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google