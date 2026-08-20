As negociações do Leverkusen afastam Moussa Diaby do Al-Ittihad

O francês Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad, ficou de fora da delegação da equipe que viajou para Dammam para o confronto contra o Al-Qadsiah, na noite de sexta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais, em um novo desdobramento que reforça as especulações sobre sua iminente saída das fileiras do "Decano".

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Segundo informou o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", Diaby não acompanhou a delegação do Al-Ittihad rumo a Dammam, depois de seu futuro ter se tornado alvo de grande interesse nos últimos dias, com a existência de negociações a respeito de sua transferência para um dos clubes europeus.

A ausência de Diaby no confronto contra o Al-Qadsiah é a segunda consecutiva, depois de ele já ter sido cortado da partida contra o Al-Najma nas oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, aumentando ainda mais a incerteza sobre a situação do jogador com a equipe no período atual.

Esses desdobramentos ocorrem simultaneamente a negociações em andamento com o alemão Bayer Leverkusen, que deseja trazer Diaby de volta às suas fileiras, depois de o jogador francês já ter vivido uma passagem marcante pelo clube antes de sua transferência para o Aston Villa e, posteriormente, para o Al-Ittihad.

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Diaby havia se juntado ao Al-Ittihad em meio a grandes esperanças de que se tornasse um dos principais elementos ofensivos da equipe, mas os rumores sobre sua saída neste momento abrem a porta para uma nova mudança no elenco do "Decano", especialmente com a aproximação do prazo final da janela de transferências.

Espera-se que os próximos dias tragam desdobramentos decisivos a respeito do futuro de Diaby, em meio à expectativa de saber se as negociações com o Bayer Leverkusen chegarão a um acordo definitivo, encerrando assim o capítulo do jogador com o Al-Ittihad para que ele retorne aos gramados europeus mais uma vez.