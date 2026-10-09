A seleção feminina da Holanda praticamente já garantiu vaga na próxima fase dos playoffs da Copa do Mundo. A equipe do técnico Arjan Veurink venceu o jogo de ida, fora de casa, contra a Hungria por nada menos que 8 a 0. Lineth Beerensteyn e Victoria Pelova marcaram um hat-trick, enquanto Esmee Brugts e Damaris Egurola também balançaram as redes em Felcsút.
Como a Holanda terminou em segundo lugar em seu grupo das Eliminatórias da Copa do Mundo, precisa tentar chegar à fase final por meio dos playoffs. Se nenhum milagre acontecer na próxima semana, em Tilburg, a Holanda enfrentará Turquia ou Eslovênia mais tarde neste ano por uma vaga na Copa do Mundo, no próximo verão, no Brasil.
A Holanda foi muito superior à Hungria desde o início e abriu o placar com Beerensteyn, que aproveitou uma deixadinha de Pelova e finalizou. Pouco depois, a atacante do Real Madrid também marcou seu segundo gol, desta vez após cruzamento de Lynn Wilms.
Com um chute desviado de Pelova, o placar já passou a 3 a 0 aos 26 minutos. E não parou por aí, porque nos acréscimos do primeiro tempo a equipe de Veurink também marcou o quarto gol. Brugts balançou as redes no rebote após uma tentativa de Pelova: 4 a 0.
Depois do intervalo, a Holanda também pouco sofreu contra as húngaras, que nem cinco minutos após a volta não puderam fazer nada diante da cabeçada certeira de Egurola. Pouco depois, Pelova marcou seu segundo gol da noite. A jogadora do Tottenham Hotspur finalizou para o gol após alguns cortes: 6 a 0.
Pelova estava imparável e também completou seu hat-trick. Uma defensora húngara entregou a bola de graça para a meia búlgara, que finalizou com extrema simplicidade. Beerensteyn também completou seu hat-trick nos acréscimos. Ela empurrou para o gol depois de Lotte Keukelaar acertar o travessão: 8 a 0.