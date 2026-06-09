As Leoa Laranjas de luto: a seleção francesa garante vaga na Copa do Mundo

As Leoa Oranje venceram a Polônia por 3 a 1 na terça-feira, na última partida das eliminatórias para a Copa do Mundo. Isso não foi suficiente para garantir o primeiro lugar no Grupo B, que ficou com a França. As francesas venceram a Irlanda por 1 a 0 e, com isso, se classificaram para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil.

A Holanda foi dominante desde o apito inicial e abriu o placar no meio do primeiro tempo. Wieke Kaptein avaliou corretamente um cruzamento pela esquerda e cabeceou para o gol, acertando a trave. Poucos minutos depois, uma cabeçada da meio-campista do Chelsea não teve efeito.

A Polônia intensificou o ritmo após o 1 a 0 para a Oranje e criou algumas jogadas de perigo na área holandesa. Apesar disso, a seleção da casa chegou ao intervalo em Almelo com uma vantagem mínima. Enquanto isso, a França marcou contra a Irlanda, fazendo com que a vaga na Copa do Mundo não estivesse mais nas mãos das Oranje Leeuwinnen.

A Oranje dobrou a vantagem aos 30 minutos do segundo tempo: Romée Leuchter, em um cruzamento pela direita, passou com inteligência pela sua marcadora e, em seguida, foi certeira com um belo voleio. Um gol em um momento importante, pois a Polônia não desistiu em solo holandês.

O placar chegou a 3 a 0 quando Liz Rijsbergen apareceu sozinha diante da goleira polonesa e finalizou com precisão no canto inferior esquerdo. A Polônia ainda salvou a honra com um pênalti convertido por Ewelina Kamczyk, mas isso já não colocava em risco a vitória da Oranje.

A Holanda cumpriu a missão na noite de terça-feira e somou três pontos. Da França chegou a notícia de que a seleção francesa, apesar de um cartão vermelho, havia vencido a Irlanda por 1 a 0, o que significa que a equipe do técnico Arjan Veurink terá que se contentar com o segundo lugar e disputar as eliminatórias para uma vaga na Copa do Mundo.

Todos os países da Divisão A que não terminarem como vencedores de grupo podem participar das repescagens. As repescagens para a Copa do Mundo de 2027 consistem em duas rodadas. A Rodada 1 será posteriormente dividida em dois caminhos. No Caminho 1, todos os segundos e terceiros colocados da Divisão A enfrentam os primeiros colocados e os melhores segundos colocados da Divisão C, com um jogo em casa e outro fora.

No Caminho 2 dos play-offs, todos os quartos colocados da Divisão A e os vencedores de grupo da Divisão B enfrentam os segundos e terceiros colocados da Divisão B. Em seguida, a 2ª Rodada determinará quais países, além dos vencedores de grupo da Divisão A, se classificam para a fase final. Os vencedores do Caminho 1 enfrentam os vencedores dos confrontos do Caminho 2. Sete países se classificam para a Copa do Mundo através dos play-offs. Além disso, um país se classifica para os play-offs intercontinentais.