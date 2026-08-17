O clube Cagliari vive um momento de grande apreensão após o terrível acidente sofrido por seu jovem jogador Yael Trepy, de 20 anos, que quase lhe custou a vida por afogamento em uma piscina na cidade de Porto Cervo.

O jogador passava um dia de folga com a equipe após ter atuado como titular na partida da Copa da Itália contra o Arezzo, na sexta-feira, quando o time recebeu dois dias de descanso, antes de sofrer o acidente durante o fim de semana.

De acordo com os primeiros relatos, divulgados pelo jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", Trepy foi surpreendido por uma mudança repentina na profundidade da piscina e, por não saber nadar bem, sofreu grande dificuldade e perdeu a consciência, antes de ser resgatado rapidamente e transportado com urgência por helicóptero para o hospital de Sassari, onde foi colocado em ventilação mecânica.

A tomografia computadorizada do tórax revelou a presença de grandes quantidades de líquido em seus pulmões, o que dificultou o processo de troca de oxigênio, levando os médicos a decidir colocá-lo em coma induzido medicamente dentro da unidade de terapia intensiva, a fim de evitar mais sofrimento e permitir o recebimento do tratamento necessário.

O Cagliari emitiu um comunicado oficial no qual afirmou estar "em contato permanente com a unidade de saúde e com a família do jogador, acompanhando de perto a evolução de seu estado", acrescentando: "Neste momento, o clube envia os mais sinceros votos a Yael e à sua família, pede que se respeite a privacidade deles e fornecerá quaisquer atualizações assim que estiverem disponíveis".

A equipe deve retomar seus treinamentos hoje, em preparação para o confronto com o Parma, fora de casa, na primeira partida do campeonato.