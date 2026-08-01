As federações nacionais mantiveram sua escalada contra o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, apesar de ele ter recuado do projeto de abrir as competições da Fifa, especialmente a Copa do Mundo, a investidores do setor privado.

Segundo a rede "RMC" francesa, tanto a Federação Alemã de Futebol (DFB) quanto a Federação Inglesa (FA) emitiram posições firmes em relação a Infantino: a primeira considerou que o presidente da Fifa "agiu de maneira irresponsável", enquanto a segunda pediu uma "revisão profunda e rigorosa" da governança da Fifa.

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O presidente da Federação Alemã de Futebol, Bernd Neuendorf, criticou a forma como o projeto foi conduzido, exigindo uma "investigação completa" sobre como foi elaborado, além de uma "mudança cultural radical" dentro do órgão que rege o futebol mundial.

Neuendorf declarou à agência de notícias francesa: "Gianni Infantino agiu de forma unilateral, sem transparência e, ao fim, de maneira irresponsável em relação aos interesses do futebol".

E acrescentou: "Junto com a Uefa e as outras confederações, devemos zelar para que prevaleça uma cultura radicalmente diferente dentro da Fifa. Uma cultura na qual as decisões sejam discutidas e tomadas novamente pelos membros dentro dos órgãos de direção".

Por sua vez, a Federação Inglesa de Futebol afirmou que "chegou o momento de realizar uma revisão profunda e rigorosa da liderança e da governança da Fifa, para garantir que o futebol mundial seja gerido de forma transparente".

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, já havia descrito o projeto como "preocupante", enquanto a França almeja sediar a Copa do Mundo de 2038 ou 2042.

A Federação Inglesa também afirmou, por meio de sua conta oficial na plataforma "X", seu total apoio à posição da Uefa diante do projeto do presidente da Fifa.