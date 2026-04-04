As entregas de comida por delivery o denunciaram... A Justiça francesa investiga Samir Nasri

Os holofotes na França estão voltados para o ex-jogador internacional Samir Nasri, depois que ele se viu no centro de um complicado caso fiscal que pode custar-lhe milhões de euros, num momento em que as autoridades francesas afirmam que “a justiça não brinca” com quem tenta burlar o sistema tributário.

De acordo com o que revelou o jornal francês “Les Echos”, a Receita Federal suspeita que Nasri, de 38 anos e oficialmente residente em Dubai, na verdade more permanentemente em Paris, o que o torna sujeito ao regime tributário francês.

As autoridades estimam que o valor devido por ele possa ultrapassar 5 milhões de euros, devido à incompatibilidade de sua situação atual com as condições de residência fiscal para expatriados.

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As investigações, segundo o jornal, basearam-se em vários indícios relacionados ao estilo de vida do ex-jogador, sendo o mais notável uma atividade inesperada que levantou suspeitas: a entrega de refeições em sua casa em Paris.

Os dados revelaram que Nasri fez pelo menos 212 pedidos pelo aplicativo “Deliveroo” em um ano, número que as autoridades consideraram prova de sua residência efetiva na capital francesa, e não em Dubai, como ele alega.

Nasri, que atualmente trabalha como consultor esportivo no canal “Canal+”, negou veementemente essas acusações, afirmando que se defenderá perante a justiça francesa para comprovar a legalidade de sua situação como residente no exterior.

O caso, que envolve aspectos financeiros e criminais, está despertando grande interesse nos círculos esportivos e midiáticos franceses, especialmente porque Nasri é considerado um dos principais jogadores de sua geração, após uma carreira repleta de conquistas nos clubes Marselha, Arsenal e Manchester City, antes de se aposentar definitivamente em 2021.

Caso as acusações sejam comprovadas, Nasri poderá enfrentar multas financeiras vultosas, além de ser obrigado a pagar impostos atrasados, o que torna este caso um dos mais delicados envolvendo um astro do esporte francês nos últimos anos.

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