As dúvidas o cercam... Comunicado oficial da Confederação Brasileira sobre a lesão de Rafinha

A seleção brasileira sofreu um revés preocupante durante o confronto contra o Haiti na Copa do Mundo de 2026, depois que seu craque Raphinha foi obrigado a deixar o campo mais cedo devido a uma lesão muscular que despertou apreensão na comissão técnica liderada pelo italiano Carlo Ancelotti.

Aos 39 minutos da partida, o ponta-direita da Seleção caiu no gramado após sentir dores na parte posterior da coxa direita, solicitando a substituição imediata, em uma cena que causou apreensão nas fileiras da “Seleção”.

Vários jogadores da seleção brasileira correram para verificar o estado de seu companheiro, enquanto a comissão técnica agiu rapidamente para efetuar a substituição, com Ryan iniciando o aquecimento antes de entrar no lugar de Rafinha.

As imagens da TV mostraram sinais de frustração e preocupação no rosto do astro brasileiro ao sair do campo, apesar de ele ter conseguido sair andando, o que aumentou os temores de que ele possa ter sofrido uma lesão que possa afetar sua participação no restante da campanha da seleção na Copa do Mundo.

Rafinha é considerado um dos principais jogadores da seleção brasileira e um dos pilares do esquema ofensivo de Ancelotti, o que fez com que a lesão se tornasse o principal destaque da partida, apesar da clara superioridade do Brasil sobre o Haiti.

Após o término da partida, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou um comunicado oficial revelando o diagnóstico preliminar do jogador.

Segundo o jornal espanhol “Marca”, o comunicado dizia: “Ele sentiu dor na parte posterior da coxa direita durante o primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador já iniciou o tratamento e passará por uma reavaliação. Forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis”.

Espera-se que Raphinha passe por exames médicos adicionais nas próximas horas para determinar a natureza da lesão e sua gravidade, em meio a grande expectativa no elenco brasileiro quanto à possibilidade de ele continuar na competição.

A participação do jogador nas próximas partidas permanece incerta até que os resultados finais dos exames sejam divulgados, em um momento em que a seleção brasileira está ciente da importância de Rafinha e de sua grande influência nas ambições da equipe de disputar o título da Copa do Mundo de 2026.

A seleção brasileira se prepara para enfrentar a Escócia na manhã da próxima quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo C, buscando garantir sua classificação.

A Seleção Brasileira lidera o grupo com 4 pontos, à frente do Marrocos pelo saldo de gols, que possui o mesmo número de pontos após o término da segunda rodada.

A Seleção precisa conquistar apenas um ponto contra seu adversário europeu para garantir uma vaga nas oitavas de final.