Há dúvidas quanto à participação de Bukayo Saka na escalação titular da seleção inglesa contra Gana, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
A seleção da Inglaterra estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória emocionante sobre a Croácia, por 4 a 2, enquanto Gana venceu o Panamá com um gol no último minuto.
De acordo com a rede “Sky Sports”, Thomas Tuchel, técnico da seleção dos Três Leões, indicou que Saka pode não ser titular até a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Panamá.
A comissão técnica da seleção inglesa continua lidando com cautela com o problema no tendão de Aquiles que afeta Bukayo Saka.
Tuchel afirmou que Saka será preparado gradualmente durante os treinos da próxima semana e que é improvável que ele comece como titular antes da última partida da fase de grupos contra o Panamá.
Isso significa que seu companheiro no Arsenal, Noni Madueke, manterá sua posição na ala direita, tendo recebido muitos elogios por seu desempenho contra a Croácia, onde conquistou um pênalti e criou várias chances perigosas.