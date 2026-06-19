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FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

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As dúvidas cercam o astro dos Três Leões... e Tuchal se recusa a arriscar

Inglaterra x Gana
Inglaterra
Gana
Copa do Mundo
T. Tuchel
B. Saka
England
Gana

Há dúvidas quanto à participação de Bukayo Saka na escalação titular da seleção inglesa contra Gana, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A seleção da Inglaterra estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória emocionante sobre a Croácia, por 4 a 2, enquanto Gana venceu o Panamá com um gol no último minuto.

De acordo com a rede “Sky Sports”, Thomas Tuchel, técnico da seleção dos Três Leões, indicou que Saka pode não ser titular até a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Panamá.

A comissão técnica da seleção inglesa continua lidando com cautela com o problema no tendão de Aquiles que afeta Bukayo Saka.

Tuchel afirmou que Saka será preparado gradualmente durante os treinos da próxima semana e que é improvável que ele comece como titular antes da última partida da fase de grupos contra o Panamá.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Gana crest
Gana
GAN

Isso significa que seu companheiro no Arsenal, Noni Madueke, manterá sua posição na ala direita, tendo recebido muitos elogios por seu desempenho contra a Croácia, onde conquistou um pênalti e criou várias chances perigosas.

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