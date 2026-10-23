As dúvidas cercam Messi antes da cerimônia da Bola de Ouro

A presença de Lionel Messi na cerimônia da Bola de Ouro, marcada para a próxima segunda-feira em Londres, ainda não está confirmada, apesar da expectativa dos organizadores pela participação do astro argentino, que concorre ao prêmio e detém o recorde de maior número de conquistas, com oito Bolas de Ouro.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Messi só tomará sua decisão final sobre viajar à capital britânica após o término da próxima partida do Inter Miami diante do New York Red Bulls, marcada para amanhã, sábado, nos Estados Unidos, em meio a uma agenda lotada de compromissos e deslocamentos nos próximos dias.

Prêmio Princesa das Astúrias primeiro, depois o retorno aos Estados Unidos

O capitão da seleção da Argentina se prepara para receber o Prêmio Princesa das Astúrias de Esporte nesta sexta-feira, durante uma cerimônia realizada no Teatro Campoamor, na cidade espanhola de Oviedo.

Assim que a cerimônia terminar, Messi seguirá para os Estados Unidos para se juntar ao seu time, o Inter Miami, em preparação para o confronto com o New York Red Bulls no sábado, partida que definirá o próximo passo em sua agenda.

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Nova viagem a Londres definirá a polêmica

Após a partida de sábado, Messi decidirá se fará uma nova viagem pelo Oceano Atlântico para comparecer à cerimônia da Bola de Ouro, que será realizada no London Palladium, na capital britânica, na segunda-feira.

A intensidade de compromissos e o pouco tempo entre a Espanha, os Estados Unidos e depois Londres impõem desafios à possibilidade de presença do astro argentino, deixando sua participação na cerimônia em suspenso até o término da próxima partida do Inter Miami.