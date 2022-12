As duas contratações que o Liverpool precisa fazer em janeiro

Os Reds têm problemas no meio de campo e no ataque, e não podem deixar de gastar antes que a janela se feche

"Meu sentimento era que precisávamos do menino como água no deserto", disse Pep Lijnders sobre a contratação de Luis Diaz em janeiro passado.

É de se perguntar como o assistente técnico do Liverpool se sente neste momento, enquanto nos aproximamos de mais uma janela de transferências de inverno e com o cenário em Anfield muito mais árido do que há 12 meses.

Janeiro costuma ser fundamental para os Reds sob o comando de Jurgen Klopp, e parece que será o caso desta vez também.

E, para simplificar, ele precisa estar tão ocupado fora do campo quanto dentro dele.

O Liverpool precisa de pelo menos uma nova adição antes que a janela se feche e, na verdade, eles provavelmente precisam de duas: um reforço no meio de campo e um atacante extra. Pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso nesta temporada e, se ajudar a garantir a qualificação para a Liga dos Campeões, também pode ter um impacto significativo nos próximos anos.

No momento, a temporada deles está em jogo. Não importa a eliminação da Copa da Liga Inglesa - isso pode acontecer quando você é sorteado contra o Manchester City - basta olhar para a tabela da Premier League. Trabalho para fazer? Só um pouco.

No momento, o Liverpool está a sete pontos dos quatro primeiros, e dado o fato de ter vencido apenas seis de suas 14 partidas na liga nesta temporada, é difícil fazer um argumento convincente de que eles irão, como alguns presumiram, simplesmente engatar a marcha em o ano novo e valse seu caminho de volta para o topo.

De fato, se o retorno aos gramados na quinta-feira no Etihad nos disse alguma coisa, é que muitos dos problemas que existiam antes da Copa do Mundo ainda estão lá, e que as próximas semanas e meses podem ser ainda mais difíceis para Klopp e sua equipe, com os jogos intensos e rápidos, e os problemas de lesão do clube não dão sinais de diminuir.

O próprio Klopp admitiu, em entrevista coletiva na sexta-feira, que algo pode acontecer na janela de janeiro. “Você pode imaginar, em nossa situação, que estamos procurando”, disse ele a repórteres. Anteriormente, o técnico havia confirmado que era muito a favor da ideia de novos investimentos, acrescentando que acreditava que o futuro continua brilhante em Anfield, aconteça o que acontecer com os proprietários Fenway Sports Group e suas tentativas de vender alguns, ou talvez todos, do clube.

Ele riu com a sugestão do ex-astro do Reds, Jamie Carragher, na Sky Sports esta semana, afirmando que o clube precisava gastar até £ 250 milhões em novos jogadores, e sorriu novamente quando o nome de Jude Bellingham, um meta séria para o verão de 2023, foi mencionada como uma possível contratação de janeiro. “É Natal, hein?!” ele brincou.

Mas você não precisa ser um leitor de mentes para saber que Klopp, como quase todo mundo, pode ver a necessidade de reforços. O Liverpool fez maravilhas para construir um elenco capaz de enfrentar o Manchester City, para não mencionar o resto das potências europeias, mas eles precisam de acréscimos significativos agora, à medida que os jogadores saem, outros envelhecem e alguns, inevitavelmente, não conseguem corresponder em seus primeiros anos.

O meio de campo é a área mais óbvia que precisa de uma reformulação, e seria um pouco negligente se o Liverpool não quisesse contratar alguém em janeiro. Contando com Thiago Alcantara, Jordan Henderson e Naby Keita para se manter em forma e saudável, com Harvey Elliott, de 19 anos, para jogar todas as partidas em uma posição que ainda não domina, ou com Curtis Jones ou Arthur Melo tentando emergir repentinamente das sombras e conquistar um lugar, não é uma estratégia que qualquer clube de ponta deva seguir. O Liverpool tem números no meio do campo, sim, mas confiabilidade? Nem mesmo perto.

Getty

O ataque também parece, de repente, assustadoramente fraco. Tendo iniciado a campanha com cinco opções de atacantes, eles estão reduzidos a dois no momento. Diaz está fora até março, Jota provavelmente até fevereiro, enquanto Roberto Firmino provavelmente perderá os próximos dois jogos com um problema na panturrilha, e já está carregando uma carga mais pesada nesta temporada do que muitos esperavam.

Isso deixa Mohamed Salah, a máquina, e Darwin Nunez, para carregar o fardo dos gols. Além disso, você está falando sobre apostas. Alex Oxlade-Chamberlain, digamos, ou Jones como ponta-esquerda. Fabio Carvalho claramente tem talento e promete, mas não é um substituto de Diaz ou Jota. O jogador de 20 anos parecia mais um número 10 do que qualquer outra coisa até agora, mas o Liverpool não joga com um.

Klopp disse no passado, com razão, que o clube não deveria contratar jogadores apenas por causa de lesões - e, de fato, quando eles foram forçados a fazê-lo, realmente não funcionou. Quem poderia esquecer Steven Caulker, Ozan Kabak ou Ben Davies, ou mesmo o próprio Arthur?

Mas dê uma olhada nos jogos que acontecerão nos próximos cinco meses. O Liverpool pode jogar até 38 jogos entre agora e junho, todos eles potencialmente vitais, e eles simplesmente não têm jogadores para lidar com esse tipo de cronograma. Olhando para o futuro, quatro jogadores terminaram o contrato em junho e precisariam ser substituídos. Faz sentido conseguir pelo menos uma dessas substituições em janeiro.

A janela de inverno, em geral, tem sido boa para o Liverpool. Diaz trabalhou brilhantemente como contratação, assim como Virgil van Dijk em 2018. Phillipe Coutinho e Daniel Sturridge fizeram uma grande diferença em 2013, Luis Suarez foi uma joia no meio da temporada em 2011 e, voltando ainda mais, nomes como Daniel Agger e Martin Skrtel acabaram sendo pechinchas, mesmo que tenham demorado para resolver inicialmente.

Não é fácil, especialmente com a Copa do Mundo inflando taxas e egos, mas é possível encontrar o jogador certo pelo preço certo em janeiro - aquele que pode causar um impacto imediato e de longo prazo. A água no deserto, para voltar à frase de Lijnders.

É exatamente disso que o Liverpool precisa agora. E eles precisam muito mais do que no ano passado.