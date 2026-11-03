As consequências do adiamento continuam: a Copa da Ásia traz de volta à vida o clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr

A partida do clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr ficou mais perto de voltar à vida, após cerca de duas semanas apenas de seu adiamento, em razão da reprogramação dos jogos da Copa da Ásia de 2027.

A Confederação Asiática de Futebol anunciou, nesta terça-feira, o adiamento da Copa da Ásia, que estava marcada para começar em janeiro de 2027, passando a ser disputada a partir de dezembro do mesmo ano.

O jornalista saudita Abdulaziz Al-Osaimi disse, em uma publicação em sua conta pessoal no site "X", que se espera que o clássico adiado entre Al-Ahli e Al-Nassr seja disputado no fim do mês de novembro corrente.

O Al-Nassr visitaria o Al-Ahli no dia 15 de outubro passado, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, pela nona rodada da Saudi Roshn League.

No entanto, a liga da Roshn League emitiu um comunicado oficial, no dia 13 de outubro passado, por meio do qual anunciou o adiamento da partida para que fosse disputada no mês de março do próximo ano, por causa de questões logísticas.

Contudo, o adiamento da Copa da Ásia de 2027 para ser disputada no fim do próximo ano abriu caminho para que a liga da Roshn League reprogramasse as partidas, de modo que sejam disputadas sem grande pressão durante o tempo restante da temporada.

Vale lembrar que a liga já decidiu adiar as partidas da décima terceira rodada da Roshn League, que seriam disputadas entre os dias 5 e 7 de novembro corrente, diante da disponibilidade de tempo adequado para realizá-las sem pressão.