Em uma partida da quinta divisão entre Hulsel e Nieuw Woensel, as coisas saíram seriamente do controle no domingo. Um torcedor ameaçou de morte o árbitro Max Willemse, de 19 anos, informou o Eindhovens Dagblad.

Logo após o intervalo, o clima no complexo esportivo do Hulsel mudou completamente. Com o placar em 1 a 3, um torcedor foi furioso em direção ao árbitro e então disparou um comentário bizarro na direção de Willemse.

“Se houver mais uma decisão tão idiota, vou para casa buscar minha arma”, teria gritado o torcedor. Isso é confirmado tanto por Willemse quanto por vários presentes. Diante disso, o árbitro de 19 anos decidiu paralisar o duelo imediatamente.

“Pareceu uma ameaça séria”, contou o árbitro ao ED. “Ele olhou diretamente nos meus olhos e realmente pareceu que ele estava falando sério.” Willemse ficou tão assustado que não quis mais reiniciar a partida. Nem mesmo o fato de o torcedor em questão já ter sido retirado do complexo esportivo mudou isso.

O árbitro elogiou a forma como a diretoria do Hulsel agiu. O torcedor envolvido foi expulso imediatamente, e Willemse também teve uma conversa por telefone com a diretoria do clube mandante na segunda-feira.

“Foi uma conversa boa, na qual eles pediram desculpas e também indicaram que a pessoa envolvida receberá uma proibição de frequentar o complexo esportivo”, disse Willemse.

Enquanto isso, o árbitro registrou boletim de ocorrência na polícia. Ainda assim, Willemse não se deixa abater pelo incidente. “É muito desagradável o que aconteceu, mas vejo isso como um incidente isolado. Estou ansioso para apitar o próximo jogo, assim poderei deixar o episódio para trás”, concluiu.