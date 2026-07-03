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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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“As coisas aconteceram rapidamente”... Klopp revela detalhes das negociações com a seleção alemã

Copa do Mundo
Alemanha
J. Klopp
J. Nagelsmann
Alemanha

Está se aproximando!

Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, revelou ter mantido conversas oficiais com a Federação Alemã de Futebol para assumir o comando da seleção nacional, sucedendo a Julian Nagelsmann, que renunciou recentemente.

Klopp, de 59 anos, disse em declarações divulgadas pelo site “Foot Mercato” na noite de sexta-feira: “As coisas aconteceram muito rápido... Julian se demitiu, a Federação Alemã está procurando um sucessor e está negociando comigo”.

O técnico alemão acrescentou: “É preciso haver discussões aprofundadas, pois os problemas que enfrentamos atualmente certamente não se devem apenas a Julian Nagelsmann”.

Ele elogiou Julian: “Nagelsmann é um técnico excepcional e vai provar isso repetidas vezes ao longo de sua carreira como treinador”.

Klopp destacou a necessidade de consultar seu chefe, Oliver Mintzlaff, antes de tomar a decisão final, dizendo: “Sei que ele se importa muito com o futebol alemão e, por isso, está bastante aberto a essas conversas”.

E continuou: “Temos que esperar para ver como essas discussões vão se desenrolar”, indicando que as negociações ainda estão em fase inicial e que nada foi decidido ainda.

Vale lembrar que Klopp é considerado um dos principais treinadores alemães da era moderna, após seus grandes sucessos com o Borussia Dortmund e o Liverpool, o que o torna a escolha ideal para comandar a “Maquinaria” na próxima fase.

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