Arturo Vidal ataca Jesus: Cristiano tem o direito de fazer o que quiser

O chileno Arturo Vidal criticou a forma como foi conduzida a crise envolvendo Cristiano Ronaldo, após a saída do capitão da seleção portuguesa da concentração de seu país antes do confronto contra a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa, que terminou com a vitória de Portugal por 4 a 2.

O atual jogador do Colo-Colo, de 39 anos, demonstrou grande insatisfação com a maneira como as coisas terminaram, considerando que a saída de um jogador do tamanho de Ronaldo da seleção dessa forma é algo inaceitável.

Vidal disse, segundo o que foi divulgado pelo jornal português "A Bola", nesta sexta-feira: "Na verdade, isso é uma vergonha. Um jogador como Cristiano, que é considerado um dos quatro melhores jogadores da história do futebol, e que qualquer pessoa colocaria em primeiro, segundo ou terceiro lugar, deixar a seleção dessa forma. Isso é algo péssimo".

O meio-campista chileno, que já atuou por clubes como Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão, direcionou críticas ao treinador Jorge Jesus, enfatizando a necessidade de tratar Ronaldo à altura de seu status e do que ele fez pelo futebol português.

Vidal acrescentou: "Acredito que o treinador se mostrou de uma forma muito ruim. É preciso cuidar de Cristiano e protegê-lo, pois ele é um jogador que deu tudo por Portugal e tornou a seleção uma das melhores do mundo".

E continuou: "Um jogador assim não pode sair dessa maneira. Cristiano tem o direito de fazer o que quiser. O que ele deu ao futebol e à seleção portuguesa foi levá-los a outro nível. Há treinadores que não respeitam essas coisas".

As declarações de Vidal surgem em meio à continuidade da polêmica em torno da saída de Ronaldo da concentração da seleção portuguesa, em meio a tentativas de conter a crise e devolver a relação entre o capitão da seleção e a comissão técnica ao seu curso normal.