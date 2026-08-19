O Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, anunciou oficialmente a contratação do holandês Tijjani Reijnders, vindo do Manchester City, para reforçar seu elenco durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Qadsiah publicou, em sua conta na plataforma "X", um vídeo de apresentação do negócio, no qual Reijnders aparece ao final para dizer: "Eu sou um artista holandês, eu sou do Qadsiah".

Segundo relatos anteriores da imprensa, o valor do negócio chegou a cerca de 61 milhões de euros.

O Al-Qadsiah já havia entrado em acordo com o Manchester City para concretizar a transferência há alguns dias, antes que o clube saudita anunciasse a contratação do jogador holandês nesta data.

O Al-Qadsiah recorreu a Reijnders para reforçar seu meio-campo em uma temporada que marca sua primeira participação na história na Liga dos Campeões da Ásia (Elite), enquanto a equipe deseja disputar o título da Liga Roshn dos Profissionais, depois de ter brigado com os grandes por uma vaga entre os quatro primeiros nas duas últimas temporadas.

A passagem de Reijnders pelo Manchester City terminou rapidamente, já que ele se juntou à equipe celeste no verão passado, vindo do Milan, e disputou 50 partidas em todas as competições.

Reijnders pode estrear pelo Al-Qadsiah no jogo contra o Al-Ittihad, marcado para depois de amanhã, sexta-feira, na segunda rodada da Liga Roshn, mas essa decisão estará nas mãos do técnico irlandês Brendan Rodgers.

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