Artilheiro do Remo, Jajá admite dificuldade contra o Palmeiras e mantém confiança: “Nada é impossível”

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Atacante vive boa fase, recuperou espaço com Thiago Carpini e chega embalado após marcar contra o Botafogo

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O Remo terá uma missão complicada nesta quinta-feira (5), quando visita o Palmeiras, às 19h30, no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de pontos importantes na luta contra o rebaixamento, o Leão Azul aposta na boa fase de Jajá, principal goleador da equipe na temporada.

O camisa 7 marcou na vitória sobre o Botafogo, na rodada passada, e voltou a ganhar espaço entre os titulares com a chegada de Thiago Carpini. Depois de ficar no banco em três partidas consecutivas — contra Grêmio, Vasco e Bragantino — durante a recuperação de uma lesão, o atacante retomou o protagonismo e demonstrou confiança para o confronto em São Paulo.

“Semana iniciando agora. A gente vem bastante concentrado para fazer um bom jogo lá contra o Palmeiras. Sabemos que é difícil, mas nada é impossível para nós”, afirmou.

Com dois gols nas últimas três partidas, Jajá chegou a nove no Brasileirão e se isolou na artilharia do Remo na competição. O bom momento individual, porém, não diminui a dimensão do desafio que o time terá pela frente. O Palmeiras está invicto há 14 jogos e possui a maior sequência sem derrotas em andamento na Série A.

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Apesar do retrospecto do adversário, o atacante acredita que a equipe pode repetir o desempenho apresentado na preparação para o duelo contra o Botafogo. Na ocasião, o trabalho durante a semana terminou com o fim do jejum de vitórias do Leão Azul.

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“Acredito que continuar o que a gente vem fazendo. Semana passada, trabalhando muito bem também, acabamos vencendo o jogo aqui em casa. Acredito que, se continuar o que vem sendo feito com o professor Carpini, temos grande chance de fazer um belo jogo”, completou.

O cenário na tabela aumenta a pressão sobre o Remo. Na 19ª colocação, com 29 pontos, a equipe paraense tenta evitar o rebaixamento, enquanto o Palmeiras, vice-líder com 70, busca manter a perseguição ao Flamengo na disputa pela ponta do campeonato.