O time do técnico Mikel Arteta complicou a própria vida no Emirates Stadium, na noite de terça-feira. Apesar de ter saído na frente aos dez minutos, com gol de Viktor Gyökeres, acabou cedendo o empate após um vacilo defensivo aproveitado por Maximilian Beier, que marcou para os visitantes aos 55 minutos.
O time inglês chegou a 11 pontos e ocupa provisoriamente a quinta colocação, enquanto o Dortmund foi a dez pontos e aparece, também provisoriamente, em sétimo.
Segundo levantamento da Squawka, o Arsenal chegou a 20 jogos seguidos sem perder na Champions League, sem contar as disputas de pênaltis, e passou a ocupar o terceiro lugar na lista das maiores sequências invictas da história do torneio.
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Nessa sequência, o time do técnico Mikel Arteta somou 14 vitórias e seis empates, tornando-se apenas o terceiro clube a atingir 20 partidas seguidas sem derrota na história da competição.
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À frente do Arsenal está o Manchester City, dono do recorde com 26 jogos consecutivos de invencibilidade, conquistados sob o comando do ex-treinador Pep Guardiola, entre as temporadas 2022-2023 e 2024-2025.
O Manchester United aparece em segundo, com 25 partidas seguidas sem perder entre as temporadas 2007-2008 e 2008-2009, enquanto o Arsenal assumiu sozinho o terceiro lugar ao superar a sequência do Ajax, da Holanda.
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O Ajax havia registrado 19 jogos seguidos sem derrota nas temporadas 1994-1995 e 1995-1996, marca igualada pelo Bayern de Munique em duas sequências diferentes: a primeira entre 2000-2001 e 2001-2002, e a segunda entre 2019-2020 e 2020-2021.
A lista também inclui o Manchester United, com duas sequências de 16 partidas consecutivas sem perder, entre 1997 e 2000 e depois entre as temporadas 2001-2002 e 2002-2003.
O Barcelona também emplacou uma série de 16 jogos sem derrota entre as temporadas 2010-2011 e 2011-2012, enquanto a outra maior marca da lista é de 15 partidas, alcançada pelo Barcelona em 2005-2006 e pelo Real Madrid em 2016-2017.
Com o feito, o Arsenal mantém sua forte campanha europeia e fica a seis jogos sem derrota de igualar o recorde do Manchester City, precisando de sete para quebrá-lo e ter sozinho a maior sequência invicta da história da Champions League.
O próximo compromisso do Arsenal na Premier League será contra o rival Manchester City, no próximo domingo. Na Champions League, o próximo duelo difícil será diante do Real Madrid, na quarta-feira, 9 de dezembro, no Emirates Stadium.
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