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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

Traduzido por

Arteta: nossa atuação diante do City me impressionou, mas o resultado me surpreendeu

Arsenal x Manchester City
Arsenal
Manchester City
Supercopa da Inglaterra
M. Arteta
England
Wales
Espanha

O treinador espanhol elogia o novo reforço: é inteligente e toma as decisões certas

O espanhol Mikel Arteta, técnico do Arsenal, afirmou que se divertiu muito ao assistir sua equipe na partida da Supercopa da Inglaterra, neste domingo, contra o Manchester City, que terminou com a vitória do Arsenal por 3 a 0.

O Arsenal conquistou o título pela 18ª vez em sua história, graças aos gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Ødegaard.

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, disse em entrevista ao canal TNT Sports: "Foi uma atuação realmente fantástica. Fiquei realmente impressionado com a vontade e a reação que demonstramos. Disse a eles que me diverti muito assistindo-os jogar".

Sobre o novo reforço Christos Tzolis, acrescentou, segundo informou a rede "BBC": "Acho que ele se integrou de forma tranquila ao time. Ele tem um entendimento profundo do jogo, é um jogador que toma a decisão certa enquanto muitos se apressam e tomam decisões erradas. Ele é inteligente e muito preciso. Hoje, nos espaços apertados, tomou a decisão certa duas vezes e nos ajudou a marcar dois gols".

Sobre a força do meio-campo do Arsenal, destacou: "Muito forte. Acho que fomos adicionando jogadores ano após ano. Formações de destaque. Agora temos muita liderança".

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Sobre o resultado contra o Manchester City, explicou: "Estou um pouco surpreso. Passamos pelo período de preparação para a temporada, e tínhamos oito ou nove jogadores para testar. Jogar da maneira como jogamos é algo extremamente impressionante".

E, a respeito da exclusão de Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus da partida, concluiu suas declarações: "Fico muito triste por eles não terem participado. Estive me empenhando muito junto à Premier League para adicionar mais jogadores à lista. Eles merecem estar conosco. Espero que possamos mudar essa decisão".


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