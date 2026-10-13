Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSGetty Images
Traduzido por

Arteta muda a escalação do Arsenal e Giroud fica no banco do Lille

Siga GOAL no Google

na Liga dos Campeões da Europa

Publicidade

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo contra o Lille, nesta terça-feira à noite, pela Liga dos Campeões.

De acordo com o jornal "The Sun", Mikel Arteta promoveu mudanças na escalação que virou a desvantagem na vitória por 2 a 1 sobre o Leeds no último sábado.

Myles Lewis-Skelly passou a atuar na lateral esquerda, enquanto Bruno Guimarães entra no meio-campo, e Jurriën Timber assume o lugar de Ben White na lateral direita.

Mikel Merino também apareceu no meio, mas poderá exercer a função de Martin Ødegaard, que está entre os reservas, e Eberechi Eze e Viktor Gyökeres se juntam ao ataque após Bukayo Saka e Kai Havertz ficarem fora da equipe titular.

Publicidade
Publicidade

A escalação do Arsenal ficou assim:

Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice; Madueke, Merino, Eze e Gyökeres.

Jogos da(o) Liga dos Campeões

  • FeyenoordComo

    Feyenoord x Como

    Max
  • LASKLiverpool

    LASK x Liverpool

    Max
  • Slovan BratislavaStuttgart

    Slovan Bratislava x Stuttgart

    Max
  • Manchester CityPSG

    Manchester City x PSG

    Max
  • Shakhtar DonetskAEK Athens

    Shakhtar Donetsk x AEK Athens

    Max
  • Bodo/GlimtBorussia Dortmund

    Bodo/Glimt x Borussia Dortmund

    Max
  • RomaReal Madrid

    Roma x Real Madrid

    Max
  • BétisPorto

    Bétis x Porto

    Max
  • Aston VillaFenerbahçe

    Aston Villa x Fenerbahçe

    Max

Do outro lado, a escalação do Lille ficou assim:

Ozer, Gofi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Ben Talib, André, Bakoua, Oyedah e Haraldsson.

O grande astro francês Olivier Giroud, ex-jogador do Arsenal, começa a partida no banco de reservas do Lille.