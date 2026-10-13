Arteta muda a escalação do Arsenal e Giroud fica no banco do Lille

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na Liga dos Campeões da Europa

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Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação de sua equipe para o duelo contra o Lille, nesta terça-feira à noite, pela Liga dos Campeões.

De acordo com o jornal "The Sun", Mikel Arteta promoveu mudanças na escalação que virou a desvantagem na vitória por 2 a 1 sobre o Leeds no último sábado.

Myles Lewis-Skelly passou a atuar na lateral esquerda, enquanto Bruno Guimarães entra no meio-campo, e Jurriën Timber assume o lugar de Ben White na lateral direita.

Mikel Merino também apareceu no meio, mas poderá exercer a função de Martin Ødegaard, que está entre os reservas, e Eberechi Eze e Viktor Gyökeres se juntam ao ataque após Bukayo Saka e Kai Havertz ficarem fora da equipe titular.

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A escalação do Arsenal ficou assim:

Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice; Madueke, Merino, Eze e Gyökeres.

Jogos da(o) Liga dos Campeões Feyenoord x Como Max

LASK x Liverpool Max

Slovan Bratislava x Stuttgart Max

Manchester City x PSG Max

Shakhtar Donetsk x AEK Athens Max

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund Max

Roma x Real Madrid Max

Bétis x Porto Max

Aston Villa x Fenerbahçe Max

















Do outro lado, a escalação do Lille ficou assim:

Ozer, Gofi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Ben Talib, André, Bakoua, Oyedah e Haraldsson.

O grande astro francês Olivier Giroud, ex-jogador do Arsenal, começa a partida no banco de reservas do Lille.