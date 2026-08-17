O Arsenal enfrenta um desafio incomum com o início da temporada 2026-2027 da Premier League, depois que uma nova regra entrou em vigor proibindo os jogadores de usarem toalhas para secar a bola antes de cobrarem os arremessos laterais, decisão que provocou o descontentamento de Mikel Arteta, técnico do clube londrino, diante de sua dependência dos arremessos longos como uma arma tática influente.

Arteta manifestou sua objeção à decisão durante uma coletiva de imprensa antes do confronto entre Arsenal e Manchester City na Supercopa da Inglaterra, considerando que a proibição das toalhas representa algo "grande e incômodo", antes de tratar a decisão com ironia, sugerindo que seus jogadores entrem em campo usando bonés até encontrarem uma forma de secar as mãos e a bola.

O incômodo do treinador espanhol parece compreensível à luz da maneira como o Arsenal dependeu dos arremessos laterais na última temporada, já que recorreu a diversos jogadores com capacidade de enviar bolas a longas distâncias, com destaque para Ben White, Declan Rice e Riccardo Calafiori, com o objetivo de colocar a bola em zonas perigosas e explorar a habilidade de seus companheiros no trato com as bolas aéreas.

Arteta afirmou: "Não poder usar toalhas é realmente algo grande e incômodo", acrescentando: "Vamos ver o que faremos e como lidaremos com as novas mudanças. Talvez joguemos usando bonés".

Essa medida surge depois que o uso das toalhas era anteriormente submetido a um acordo prévio entre as duas equipes antes das partidas, até que a liga da Premier League optou por proibir seu uso por completo, encerrando assim uma polêmica que se manteve em torno de sua influência na cobrança dos arremessos laterais.

A nova regra traz de volta à memória um episódio ocorrido na última temporada durante o confronto entre Arsenal e Newcastle United, quando Calafiori tentou secar a bola usando uma toalha que estava próxima ao gol do Newcastle, mas o árbitro Jarred Gillett interveio rapidamente e afastou a toalha, uma vez que as duas equipes não haviam acordado seu uso antes da partida.

A polêmica em torno das toalhas não era novidade na Premier League, já que Sean Dyche, técnico do Nottingham Forest, havia anteriormente criticado seu uso, considerando que ela concede a algumas equipes uma vantagem injusta na cobrança dos arremessos laterais.