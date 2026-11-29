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Mikel Arteta, técnico do Arsenal, avalia que seu time dificultou as coisas para si mesmo antes de empatar por 2 a 2 com o Manchester City, na noite deste domingo, no Emirates Stadium, pela 12ª rodada da Premier League.

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Em entrevista ao programa “Match of the Day”, da “BBC”, Arteta afirmou: “No fim, estivemos atrás no placar duas vezes, mas conseguimos somar um ponto. Dificultamos as coisas para nós mesmos ao perder a bola em zonas fáceis”.

E completou: “Mas os jogadores acreditaram que sairíamos da partida com um resultado positivo, criamos chances perigosas e mostramos muita resiliência”.

Sobre o impacto da atmosfera vibrante do Emirates Stadium no desempenho de seus jogadores , o técnico espanhol explicou que o problema não foi o clima em si, mas a forma como seu time sofreu os gols: “Não, só quando eles marcam, quando perdemos a bola e eles nos punem”.

Ele prosseguiu: “Tivemos momentos em situações decisivas em que não marcamos, e nossa defesa pareceu muito exposta”, em referência aos momentos em que o Arsenal perdeu o equilíbrio durante suas investidas ofensivas.

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Arteta também comentou os erros cometidos por seus jogadores no confronto, afirmando não acreditar que algum atleta erre de propósito, mas ressaltou, ao mesmo tempo, a importância da vontade de sair com um resultado positivo dos grandes jogos.

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Nesse sentido, declarou: “Não sei. Ninguém quer cometer erros, mas levo a sério a vontade de conseguir algo da partida”.

O técnico do Arsenal lamentou ainda as chances desperdiçadas por sua equipe, considerando que aproveitar oportunidades como essas faz uma diferença decisiva nas partidas disputadas no mais alto nível.

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“Houve chances enormes, e é isso que faz a diferença neste nível. Vamos analisar a situação e tentar de novo na quarta-feira”, apontou, em referência ao jogo contra o Brentford.

As palavras de Arteta refletem certa insatisfação com alguns detalhes que custaram ao Arsenal a perda de dois pontos diante de um concorrente direto, apesar de o time ter conseguido voltar para o jogo duas vezes e mostrado capacidade de lutar até os minutos finais.

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Com o resultado, o Arsenal se manteve na liderança da Premier League, chegando a 29 pontos, enquanto o Manchester City foi a 23 pontos e ocupa a segunda colocação, 6 pontos atrás do líder, com a disputa entre os dois times pelo topo da competição seguindo acirrada.