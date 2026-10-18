Arteta: decidimos o jogo contra o Nottingham com um único chute e foi por isso que substituí Eze

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, reconheceu a dificuldade do confronto contra o Nottingham Forest, que sua equipe venceu fora de casa por 1 a 0, na noite deste domingo, pela sétima rodada da Premier League.
O Arsenal, que venceu com gol do reserva Noni Madueke, chegou aos 18 pontos, na segunda colocação, a 3 pontos do líder Manchester City, que tem 100% de aproveitamento.
Arteta declarou ao programa "Match of the Day", do canal "BBC": "Sabíamos que isso iria acontecer e, na última vez, não conseguimos vencer, mas hoje conseguimos".
E acrescentou: "Tivemos que nos esforçar muito até o último momento. É uma equipe muito bem organizada e difícil de penetrar na defesa. Precisávamos arriscar, porque eles são um time perigoso. Tínhamos que controlar muito bem o lado emocional. Mantivemos a concentração, e os atacantes tiveram um grande impacto".
Sobre os atacantes, o treinador espanhol explicou: "Alguns deles jogaram três dias atrás, outros vão começar a próxima partida, e eles sabem que todos precisam estar totalmente prontos. Se for necessário após 60 minutos, ou 45 minutos, ou até depois de dois minutos, agora temos um time capaz de resolver as coisas nos momentos decisivos, e precisamos aproveitar isso".
E seguiu: "A atuação de Noni (Madueke), Jurrien (Timber) e Mikel (Merino) foi excelente quando entrou, e Viktor (Gyökeres) mudou completamente o rumo da partida. Todos eles fizeram isso, e é disso que precisamos. Noni é o destaque, sem dúvida, porque marcou o gol, e foi isso que fez a diferença".
E completou: "Às vezes você pode se sentir frustrado diante de equipes que são difíceis de penetrar na defesa. No primeiro tempo, não demos nenhum chute ao gol, e foi isso que discutimos. Tivemos duas chances perigosas no segundo tempo, mas o único chute que foi ao gol desviou um pouco e entrou".
Sobre a substituição de Eberechi Eze no intervalo, Arteta disse em declarações à rede "Sky Sports": "A forma como eles estavam defendendo foi o motivo pelo qual eu o substituí. Três dias atrás, ele marcou um gol e poderia ter marcado três, e estamos todos felizes. Mas o futebol é assim, por isso você precisa de pernas novas, de características diferentes e de experimentar coisas diferentes".
E finalizou: "Vamos aproveitar um pouco a vitória, porque foi uma vitória muito difícil, e na quarta-feira temos uma partida muito difícil contra o Bayern de Munique fora de casa".