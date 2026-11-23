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Mikel Arteta trouxe boas notícias sobre David Raya após o goleiro do Arsenal sentir fortes dores no ombro contra o Newcastle. Embora o espanhol vá desfalcar o time no jogo de terça-feira contra o Borussia Dortmund, pela Champions League, ele não precisará de uma cirurgia que o afastaria por meses.

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Arsenal escapa de lesão grave

O Arsenal recebeu boas notícias sobre as condições físicas de Raya, seu goleiro titular. O espanhol precisou sair de campo com dores visíveis aos 70 minutos do empate por 2 a 2 com o Newcastle pela Premier League , após uma colisão com o atacante William Osula.

Kepa Arrizabalaga substituiu o goleiro de 31 anos no St James' Park, o que despertou de imediato o temor de que o titular absoluto do Arsenal ficasse afastado por um longo período. No entanto, as avaliações médicas posteriores trouxeram um diagnóstico muito mais positivo para o clube do norte de Londres.

Arteta confirma que cirurgia não será necessária

Antes do jogo do Arsenal contra o Borussia Dortmund pela Champions League, Arteta confirmou que seu goleiro escapou do pior cenário. Raya não participou do treino aberto de segunda-feira e não enfrentará o time alemão, mas a perspectiva para sua recuperação é muito animadora.

"Infelizmente, ele não tem condições de jogar amanhã, mas a lesão não parece ser muito grave", explicou Arteta à imprensa. "Precisamos fazer mais alguns exames amanhã, mas o quadro é bastante animador, considerando a dor que ele demonstrou logo após o lance. Todos nós ficamos bastante preocupados, mas parece ser melhor do que esperávamos."

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Grande alívio para Mikel Arteta

Poder contar com Raya é fundamental para o Arsenal nas competições nacionais e europeias. O ex-jogador do Brentford foi decisivo na conquista histórica do título da Premier League na temporada passada e manteve a excelente fase, passando sete de dez jogos sem sofrer gols antes da viagem a Tyneside. Inicialmente, havia a preocupação de que ele tivesse sofrido uma lesão nos nervos, e Arteta admitiu que o problema poderia tê-lo deixado em tratamento por meses.

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"Esperávamos algo muito pior, porque ele mal conseguia suportar a intensidade da dor", acrescentou o técnico do Arsenal. "Não será necessária uma cirurgia, que era nosso principal temor. Agora vamos ver."

Kepa está pronto para assumir a posição

Com Raya fora do confronto com o Dortmund, Kepa deve assumir o gol do Arsenal nesse importante compromisso pela Champions League. O clube inglês espera que Raya possa voltar rapidamente aos jogos das competições nacionais, especialmente diante de sua crescente lista de lesionados.

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William Saliba acaba de voltar a ser relacionado para uma partida após um problema nas costas sofrido na Copa do Mundo, enquanto Martin Zubimendi segue fora até o fim de dezembro. Além disso, Bukayo Saka, peça fundamental do time, ainda deve levar cerca de quatro semanas para se recuperar de uma lesão na coxa sofrida contra o Bayern de Munique.