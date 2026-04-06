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Arteta anuncia que duas estrelas do Arsenal ficarão de fora do confronto contra o Sporting de Lisboa

Sporting x Arsenal
Sporting
Arsenal
Liga dos Campeões
M. Arteta
B. Saka
J. Timber
D. Rice
L. Trossard
Gabriel
Portugal
England
Espanha
Países Baixos
Bélgica
Brasil

Três reforços para o time do Arsenal antes do confronto europeu

O técnico espanhol do Arsenal, Mikel Arteta, anunciou que duas estrelas do time ficarão de fora do confronto contra o Sporting de Lisboa, amanhã à noite, terça-feira, no Estádio José Alvalade, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Por outro lado, Arteta recebeu um grande impulso moral com o retorno de três de seus jogadores lesionados antes do confronto europeu.

O Arsenal perdeu os dois primeiros títulos da temporada, após ser derrotado pelo Manchester City (2 a 0) na final da Copa da Liga, e também foi eliminado da Copa da Inglaterra com a derrota para o Southampton em uma grande surpresa (2 a 1).

Arteta busca liderar o time dos Gunners rumo à conquista de um grande título, seja a Premier League pela primeira vez desde 2004, ou a Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história.

Leia também: Vídeo... Onda de críticas contra as excentricidades de Arteta: e você quer ganhar a Liga dos Campeões?

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Na coletiva de imprensa antes do confronto contra o Sporting de Lisboa, Arteta confirmou que o trio Gabriel, Declan Rice e Leandro Trossard está pronto para a partida contra o Sporting de Lisboa.

Já, segundo o jornal britânico “Mirror”, ele mencionou a ausência da dupla Yurin Timmer e Bukayo Saka.

Arteta disse: “Eles ainda não viajaram e não estão totalmente prontos, mas esperamos que estejam prontos para o jogo do fim de semana, se tudo correr bem”.

Também estão fora do Arsenal Iberechi Eze e Mikel Merino, devido a lesões de longa duração na panturrilha e no pé, respectivamente.

Sobre o jogo contra o Sporting de Lisboa, ele explicou: “O que o Sporting conseguiu em casa é fantástico, e a equipe precisa ser realmente excepcional para atingir esse nível de consistência”.

Quando questionado sobre a derrota no estádio de St. Mary’s contra o Southampton, Arteta disse: “Precisamos olhar para a situação com uma perspectiva mais ampla e reconhecer o quão difícil foi o que conquistamos até agora. Vamos sentir a dor e usá-la para melhorar. Sabemos exatamente o que aconteceu e por que aconteceu. Isso é futebol”.

Ele acrescentou: “Acho que, quando se tem uma oportunidade como a que temos nesta temporada, é preciso se concentrar na pressão e nas coisas que precisamos fazer. É preciso ter muita clareza sobre o que nos trouxe até onde estamos agora”.

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