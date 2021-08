Arsenal tem pior começo de temporada da história: há salvação?

Comandados de Arteta sofreram nove gols e não balançaram a rede nos primeiros três jogos da Premier League

Apenas três rodadas da Premier League 2021/22 se passaram, e o Arsenal já quebrou uma marca negativa de sua história. Com três derrotas e nenhum gol marcado, a equipe comandada por Arteta já tem o pior começo de campanha da história do clube.

As derrotas por 2x0 para Brentford e Chelsea e a goleada por 5x0 para o City evidenciam a fragilidade do elenco e colocam em xeque o trabalho do de Arteta, que já sofre críticas desde a última temporada.

Nomes como Aubameyang, Lacazette e do agora definitivo Odegaard não vêm impactando de forma relevante no desempenho do time, especialmente no setor ofensivo, que se mostra confuso e ineficiente.

Apesar da péssima impressão deixada, o treinador espanhol terá algum tempo para reparar os danos, graças à pausa para as datas FIFA, e deve encarar a oportunidade como sua última chance de melhorar o rendimento da equipe em campo, antes de uma inevitável demissão.

Os retornos de Thomas Partey e Ben White também são vistos com bons olhos, já que podem ajudar a resolver algumas das principais deficiências da equipe, que tem dificuldade em manter a posse de bola e com transições rápidas.