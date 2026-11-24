Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Arsenal empatou por 1 a 1 com o Borussia Dortmund nesta terça-feira, pela fase de liga da Champions League. Foi o segundo empate do gigante inglês na competição, na qual também soma três vitórias.

Viktor Gyökeres recebeu mais uma chance de Mikel Arteta e retribuiu a confiança após apenas dez minutos. O atacante sueco recebeu um passe de Noni Madueke e acertou um chute forte no alto do gol do Dortmund.

O Arsenal manteve a pressão e teve azar quando o goleiro Gregor Kobel defendeu uma bomba de Christos Tzolis. No rebote, um defensor do Dortmund tirou em cima da linha o chute de Madueke.

O time da casa dominou amplamente o primeiro tempo e lamentou um chute de Declan Rice que passou por pouco sobre o travessão. O Dortmund tinha claras dificuldades no norte de Londres e ansiava pelo intervalo.

Publicidade Publicidade

Os visitantes voltaram bem do vestiário e igualaram o placar aos 55 minutos. Após uma boa jogada, Maximilian Beier acertou o canto inferior direito, para a alegria dos torcedores que viajaram da Alemanha.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

O Arsenal buscou retomar a vantagem rapidamente e lamentou quando Kobel impediu Piero Hincapié de marcar em uma boa oportunidade. O Dortmund mostrou ousadia após o intervalo e chegou a virar para 2 a 1 com Jobe Bellingham. O segundo gol do time alemão, porém, foi anulado por impedimento.

A partida seguiu disputada na reta final no Emirates Stadium. Gyökeres cabeceou para fora aos 75 minutos. O atacante foi substituído por Mikel Merino pouco antes do fim.

Publicidade

Nenhum dos times conseguiu marcar o gol da vitória nos minutos finais, sob o frio de Londres. Assim, o Arsenal voltou a perder pontos, três dias depois do empate por 2 a 2 com o Newcastle United na Premier League.