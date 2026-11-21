O Arsenal perdeu pontos na disputa pelo título inglês. O líder londrino começou bem contra o Newcastle United, mas acabou tendo de se dar por satisfeito com um empate por 2 a 2 no St. James' Park.
Os visitantes começaram atentos e lamentaram quando Noni Madueke acertou a trave aos seis minutos. O Arsenal cresceu na partida, e Bruno Guimarães, vaiado por seu passado no Newcastle, chutou para fora por pouco.
O 1 a 0 saiu aos 33 minutos. Kai Havertz deu um passe em profundidade inteligente, e Eberechi Eze marcou de perto. Na reta final do primeiro tempo, dominado pelo Arsenal, Madueke teve duas chances de fazer o 2 a 0, mas desperdiçou ambas.
O técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, mexeu na equipe no intervalo e fez três substituições. Anthony Elanga foi um dos que entraram em campo, enquanto Sean Steur foi um dos jogadores do time da casa que ficaram no vestiário.
The Magpies lutaram para voltar ao jogo após o intervalo e conseguiram empatar. Martin Ødegaard perdeu a bola de maneira desastrada e, pouco depois, Harvey Barnes marcou o 1 a 1, sem dar chances a David Raya.
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O Newcastle sentiu que podia virar e, após um bate-rebate na área, o 2 a 1 chegou a aparecer no placar. Malick Thiaw empurrou a bola para o gol de perto, levando o St. James' Park à euforia. Houve uma checagem do VAR, porém, e o gol acabou anulado.
O Arsenal sofreu mais um revés quando o goleiro David Raya saiu de campo lesionado. Frustrado à beira do campo, Mikel Arteta decidiu colocar Christos Tzolis e Myles Lewis-Skelly, com Bruno e Eze deixando o gramado.
O Arsenal pareceu se recuperar, e Madueke marcou o 2 a 2 após um contra-ataque rápido. O líder pressionou na reta final, mas não conseguiu fazer o gol da vitória.
O atual campeão tem seis pontos de vantagem sobre o Manchester City, que empatou por 1 a 1 com o Fulham. Na próxima semana, o Arsenal recebe a equipe de Enzo Maresca.