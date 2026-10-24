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Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Arsenal faz início de temporada mais forte do que na temporada do título

Arsenal x Everton
Arsenal
Everton
Premier League
England

Disputa acirrada com o City

O Arsenal fez um início mais forte na Premier League em comparação com a temporada passada, que encerrou com a conquista do título, após a vitória do clube londrino sobre o visitante Everton pelo placar de 2 a 0, no sábado, pela oitava rodada da Premier League.

O Arsenal demonstrou suas intenções cedo diante do Everton e marcou o gol de abertura com seu zagueiro Ezri Konsa aos 7 minutos de partida, disputada no Emirates Stadium, antes de Gabriel Magalhães ampliar o placar com o segundo gol aos 68 minutos.

De acordo com as estatísticas da CBS Sport, o Arsenal somou mais pontos (21) após oito rodadas nesta temporada em comparação com o que acumulou na mesma fase da temporada passada (19), que encerrou com a conquista do título da Premier League.

Apesar desse avanço no saldo de pontos, o Arsenal ainda ocupa a segunda colocação, empatado com o Manchester City, que lidera pelo saldo de gols.

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