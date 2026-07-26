A seleção feminina de futebol da Argélia conseguiu uma preciosa vitória sobre a congénere do Senegal (2-0) na noite de domingo, no âmbito dos jogos da jornada inaugural do Grupo 1 do Campeonato Africano das Nações, disputado em solo marroquino pela terceira vez consecutiva, cujas provas decorrem até ao próximo dia 16 de agosto.

Marine Dafeur adiantou a Argélia com o primeiro golo aos 42 minutos de jogo, antes de Melissa Bitti dar os últimos retoques ao triunfo ao acrescentar o segundo golo aos 88 minutos, selando o confronto e pondo fim às aspirações do Senegal de arrancar um ponto do empate.

Liderança provisória para a Argélia

Com esta vitória, a seleção argelina salta para a liderança da classificação do Grupo 1 com 3 pontos completos, ao passo que o Senegal se manteve sem pontos, enquanto as seleções de Marrocos e do Quénia se defrontam mais tarde na noite de domingo, no âmbito dos jogos da mesma jornada.

16 seleções disputam 4 vagas mundialistas

A atual edição da competição continental conta com a participação de 16 seleções distribuídas por 4 grupos, com 4 seleções em cada grupo, apurando-se o primeiro e o segundo classificados de cada grupo para as fases eliminatórias.

A competição reveste-se de uma importância excecional, uma vez que concede às quatro primeiras seleções as vagas de apuramento direto para a fase final do Mundial feminino, marcado para o Brasil no próximo ano, enquanto duas seleções adicionais obtêm a oportunidade de participar no play-off mundial de apuramento para o Mundial, o que confere à competição um caráter ainda mais intenso e emocionante.