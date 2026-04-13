Arno Vermeulen teme: “Kees Smit pode sair do AZ por algumas centenas de milhares de euros”

Arno Vermeulen acredita que o AZ não deve se colocar em uma posição de superioridade nas negociações sobre a transferência de Kees Smit. Segundo ele, caso contrário, o clube de Alkmaar corre o risco de ver o cobiçado meio-campista partir por uma ninharia.

Smit é um dos maiores talentos do mundo em sua posição e, por isso, está em alta no mercado. O Real Madrid, por exemplo, seria um dos clubes com interesse sério em contratar o meio-campista.

O AZ espera receber uma quantia recorde se Smit, que ainda tem contrato de dois anos com o Alkmaar até o final da temporada, realmente deixar o clube. Vermeulen já dá um aviso.

“Seja sessenta, cinquenta ou quarenta milhões: se o AZ, por meio de Jorge Mendes (o agente mundialmente conhecido contratado pelo AZ, red.), colocar um valor no mercado e Kees Smit ou seu agente acharem que é um pouco alto, eles podem simplesmente contornar isso”, diz ele no Studio Voetbal.

“O AZ corre o risco de, se pedir muito dinheiro, Kees Smit conseguir se livrar por 200 mil euros com a legislação atual.” O chefe da seção de esportes da NOS explica essa afirmação logo em seguida.

“Há dois anos, tivemos o famoso acórdão Diarra na Europa. O juiz europeu se pronunciou sobre o caso. A decisão favorece o trabalhador. Se Kees Smit pensar: sou um jogador que assinou um novo contrato com o AZ há dois anos, ainda tenho dois anos de contrato e eles vão pedir vinte, trinta, quarenta ou cinquenta milhões por mim... Então ele pode, sem qualquer problema, recorrer à comissão de arbitragem da KNVB.”

“Essa comissão deve respeitar o direito europeu. E se ele não puder sair — o que se denomina literalmente um acordo proporcional ou previsível —, então ele pode realmente rescindir seu contrato por algumas centenas de milhares, 500 mil ou 600 mil euros”, afirma Vermeulen.

"Ele teria então que pagar uma indenização ao AZ e, depois disso, poderia ir para o Manchester United, para o Manchester City, para o Real Madrid ou para o Barcelona." Merijn Zeeman, diretor-geral do AZ, que também participou do programa de entrevistas, não se preocupa com isso. "Não, isso não tem a menor importância."