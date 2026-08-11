Arne Slot dá a primeira reação sobre recusar o cargo de técnico da seleção: "Essa é a única razão"

Arne Slot, em conversa com o jornalista Mikos Gouka, do Algemeen Dagblad, reagiu pela primeira vez ao fracasso da tentativa da KNVB de convencê-lo a assumir como novo técnico da seleção holandesa.

O treinador de 47 anos, que foi demitido pelo Liverpool no fim de maio, vê muitas informações circulando na mídia que não estão corretas.

Por esse motivo, Slot decidiu se pronunciar. “Nas últimas semanas, e especialmente nos últimos dias, surgiram várias notícias sobre a vaga na seleção holandesa, nas quais se sugeria que eu havia me retirado do processo após longas negociações, entre outras coisas sobre salário e duração do contrato. Essa especulação é incorreta. Simplesmente nunca chegamos a essa fase das conversas.”

“A realidade é que houve conversas com a KNVB durante um curto período. Isso é mais do que lógico quando você é procurado para uma função importante e quer ter uma ideia melhor do cargo e das expectativas. No entanto, dentro de uma semana após a primeira conversa, deixei claro para a KNVB que via meu futuro imediato novamente no futebol de clubes.”

“Nesta fase da minha carreira, prefiro me ver diariamente no campo de treinamento com meus jogadores, algo que em uma seleção simplesmente não é possível da mesma forma. Essa foi e é a única razão pela qual escolhi não dar continuidade às conversas e não iniciar negociações sobre como um possível contrato poderia ser.”

Slot não descarta assumir uma seleção no futuro. “Tenho enorme respeito pela seleção nacional e pela KNVB e só posso ser positivo sobre a maneira profissional como as conversas transcorreram naquela semana.”

“Acredito que, por enquanto, o futebol de clubes ainda tem muito a me oferecer. Seria uma grande honra um dia representar meu país como técnico da seleção. Só que este não era o momento certo para mim”, conclui Slot.