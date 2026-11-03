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Alvino Hanafi
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Armadilha no De Kuip! Van Bronckhorst promete tirar proveito da Inter combalida diante da torcida da casa ensandecida

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O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, acredita que sua equipe pode explorar as fragilidades de um Inter desfalcado no confronto de terça-feira pela Champions League, no De Kuip. Van Bronckhorst afirmou ter plena confiança na capacidade de seu elenco de superar a defesa de adversários de elite.

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Feyenoord se prepara para receber a Inter em campanha europeia de muitos gols

O Feyenoord recebe a Inter no De Kuip na noite de terça-feira em busca de mais uma vitória de peso na Champions League. A equipe de Gio van Bronckhorst tem apresentado resultados tão imprevisíveis quanto empolgantes na Europa, incluindo uma vitória em casa por 3 a 2 sobre o Como após uma pesada derrota para o Barcelona.

A equipe holandesa chega à partida sem vencer há três jogos em todas as competições.

Mesmo assim, Van Bronckhorst confia que o fator casa vai inspirar seus jogadores.

Van Bronckhorst analisa os pontos fortes e fracos da Inter

Antes do confronto, Van Bronckhorst reconheceu a tradição da Inter, mas apontou possíveis oportunidades táticas. "Talvez estejam um pouco desgastados, mas ainda têm muita qualidade e experiência. Sabem exatamente como jogar em cada fase", explicou Van Bronckhorst.

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"Não têm medo de jogar em bloco baixo e depois sair em transição. Têm muitos jogadores seguros com a bola, dois bons atacantes... É uma equipe muito completa."

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"Toda equipe tem pontos fracos. Algumas, nem tantos, mas haverá oportunidades para nós amanhã", acrescentou o técnico do Feyenoord.

Read destaca mudanças desde o confronto anterior com a Inter

O defensor do Feyenoord Givairo Read observou que a partida de terça-feira terá pouco em comum com o duelo entre as equipes nas oitavas de final de 2025. "Foi uma ótima experiência... Mas tivemos dificuldades", lembrou Read. "Aquela foi uma partida completamente diferente. Na época, também tínhamos uma equipe completamente diferente. Só Hadj Moussa e eu estávamos lá."

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Van Bronckhorst reforçou a confiança do elenco: "Principalmente em casa, buscamos a vitória em todos os jogos."

"Ainda dá para sentir a energia e a confiança. Vejo isso nos treinos e espero ver amanhã também", afirmou.

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Noite europeia decisiva aguarda o Feyenoord no De Kuip

O Feyenoord quer aproveitar a energia de sua torcida para conquistar três pontos importantes na fase de grupos da Champions League.

Van Bronckhorst espera que sua equipe tenha paciência ao atacar defesas posicionadas em bloco baixo.

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O início da partida no De Kuip está marcado para a noite de terça-feira.