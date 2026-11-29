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O Al-Qadsiah recebeu um reforço importante antes do aguardado duelo contra o Al-Nassr pela Saudi Pro League: o atacante italiano Mateo Retegui está pronto para voltar a jogar após concluir seu programa de tratamento e recuperação. Com isso, o time se aproxima de recuperar uma de suas principais opções ofensivas antes do grande confronto.

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De acordo com as últimas informações, Retegui concluiu as etapas de tratamento e recuperação e está à disposição do técnico norte-irlandês Brendan Rodgers para a partida marcada para a próxima sexta-feira, válida pela 14ª rodada, no Al-Awwal Park, em Riade.

O atacante italiano sofreu uma lesão no músculo da coxa antes do jogo contra o Al-Riyadh, pela 12ª rodada da competição, em 29 de outubro, o que o afastou do time por cerca de quatro semanas. Nesse período, ele desfalcou a equipe nos duelos contra o Al-Gharafa, do Catar, e o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pela AFC Champions League Elite.

Retegui volta antes de um teste difícil

O retorno de Retegui chega em um momento muito importante para o Al-Qadsiah, que se prepara para enfrentar um concorrente direto pelas primeiras posições, em uma partida que pode ter impacto claro na disputa nas próximas rodadas, sobretudo com a pontuação apertada entre os líderes.

O atacante italiano representa um acréscimo importante ao sistema ofensivo do Al-Qadsiah: sua volta dá a Rodgers mais opções no ataque e oferece ao time uma alternativa a mais contra o Al-Nassr, que tem a mesma pontuação, o que aumenta a importância do confronto e o peso das decisões táticas.

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O Al-Qadsiah também busca aproveitar o bom momento vivido pelo elenco após a vitória por 2 a 0 sobre o Al-Fayha na última rodada, para seguir somando pontos e não desperdiçar a chance de se aproximar ainda mais do líder Al-Hilal.

Rodgers retoma a preparação na terça-feira

Após a vitória sobre o Al-Fayha, Rodgers decidiu dar dois dias de folga aos jogadores do Al-Qadsiah a partir de domingo. O elenco volta aos treinos coletivos na próxima terça-feira, quando começa efetivamente a preparação para o aguardado duelo contra o Al-Nassr.

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A expectativa é de que os próximos treinos se concentrem nos aspectos técnicos e táticos e na preparação dos jogadores para uma partida que exige o máximo de concentração, diante da força do adversário e da importância dos três pontos na briga pelas primeiras posições.

O Al-Qadsiah ocupa a segunda posição na tabela da Saudi Pro League, com 31 pontos, conquistados em 10 vitórias, um empate e duas derrotas em 13 jogos, e leva vantagem no saldo de gols sobre o Al-Nassr, terceiro colocado com a mesma pontuação.

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O time está apenas dois pontos atrás do líder Al-Hilal, que soma 33 pontos, embora o rival tenha disputado apenas 12 partidas. Isso faz do duelo de sexta-feira uma oportunidade importante para o Al-Qadsiah consolidar a vice-liderança e seguir pressionando o topo, ao mesmo tempo em que representa um teste direto para suas ambições diante de um de seus principais concorrentes.