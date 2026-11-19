Depois de um primeiro tempo sem gols, a seleção australiana abriu o placar com um gol contra do argentino Álvaro Guitch, que marcou contra o próprio patrimônio aos 60 minutos.
Akol Ikon ampliou a vantagem da Austrália ao marcar o segundo gol aos 71 minutos.
O árbitro da partida mostrou o cartão vermelho para Benjamín Vallejo aos 90+3.
A Argentina está no Grupo C, ao lado de Austrália, Moçambique e Dinamarca.
Moçambique havia estreado com uma goleada de 4 a 0 sobre a Dinamarca.
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Pelo Grupo A, o Catar, país-sede da competição, começou sua campanha com uma vitória por 2 a 0 sobre o Panamá.
O empate sem gols persistiu até os 90+1, quando o Catar conquistou um pênalti, convertido com sucesso por Taha Nesir.
Quatro minutos depois, Abdullah Babiker marcou o gol que ampliou a vantagem do Catar.
O Catar assumiu cedo a liderança do grupo, com 3 pontos, à frente da Grécia no saldo de gols. Os gregos venceram o Egito por 2 a 1.
Pelo Grupo D da Copa do Mundo Sub-17, a seleção francesa venceu o Haiti por 3 a 1.
A França abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com dois gols de Luan Merifield.
Noha Kader Tehi marcou o terceiro gol francês aos 47 minutos, antes de Kinsley Profit diminuir ao anotar o único gol do Haiti aos 88.
A França lidera o grupo com 3 pontos, à frente do Uruguai no saldo de gols. Os uruguaios venceram a Arábia Saudita por 3 a 2.
Pelo Grupo B, a Coreia do Sul venceu Uganda por 3 a 0, enquanto o Equador derrotou a Nova Caledônia por 1 a 0.