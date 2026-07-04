Argentina escapa diante de uma excelente equipe de Cabo Verde: gols do Rotterdam não foram suficientes para uma grande zebra

Após um jogo emocionante e inesperado contra Cabo Verde, a Argentina se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. A atual campeã mundial não conseguiu ir além do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar contra a estreante na Copa do Mundo, que também conseguiu empatar na prorrogação. O gol de 3 a 2 marcado por Cristian Romero aos 111 minutos acabou sendo fatal para Cabo Verde. A Argentina enfrentará o Egito nas oitavas de final, no dia 7 de julho.

Os primeiros trinta minutos da partida em Miami não foram exatamente dignos de nota. As chances foram escassas e a Argentina não se esforçou muito para marcar o tão esperado gol. Cabo Verde resistiu com bravura.

Após meia hora de jogo, Lionel Messi finalmente foi ovacionado. Ele recebeu de forma brilhante um belo passe alto de Lisandro Martínez e, em seguida, mandou a bola no ângulo superior do gol. Esse foi seu vigésimo gol em Copas do Mundo.

Após o gol, a Argentina continuou pressionando. Por meio de Enzo Fernández, os argentinos chegaram perto do 2 a 0, mas, dessa vez, Vozinha, de 40 anos, teve uma resposta.

No segundo tempo, Cabo Verde mostrou logo que não tinha vindo para servir de bode expiatório. Após algumas investidas, Deroy Duarte de repente empatou para o país africano. O jogador de Roterdã, que atua pelo Ludogorets Razgrad, chutou entre as pernas de um zagueiro: 1 a 1.

Três minutos após o empate, Messi se viu de repente cara a cara com Vozinha. No entanto, o astro mundial de 39 anos não conseguiu passar pelo goleiro, que estava em grande forma, mantendo o placar empatado.

Alguns minutos depois, Messi esteve novamente perto do gol da vitória. Ele cobrou uma falta com efeito no canto oposto, mas viu Vozinha mais uma vez no caminho, com uma bela defesa. Nos acréscimos, o fenômeno da internet conseguiu defender mais uma vez uma falta cobrada por Messi.

Assim, Cabo Verde conseguiu arrancar um empate sensacional, e seguiu-se a prorrogação, na qual a Argentina marcou com menos de dois minutos de jogo. O ex-jogador do Ajax Nicolás Tagliafico não estava impedido em um escanteio, e Lisandro Martínez finalizou no ângulo superior: 2 a 1.

Com isso, parecia que a Argentina já tinha garantido a vitória, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Pouco antes do fim do primeiro tempo da prorrogação, Sidny Lopes Cabral, natural de Roterdã, cortou para dentro antes de colocar a bola de forma sublime no ângulo, sem chances para Dibu Martínez: 2 a 2.

Aos 111 minutos, o atual campeão mundial voltou a assumir a liderança. Messi colocou a bola na cabeça de Romero, que escapou várias vezes de um cartão do árbitro Drew Fischer, cuja atuação foi ruim, e cabeceou no canto oposto: 3 a 2.

Cabo Verde lutou com todas as forças e, no tempo restante, chegou novamente perto do empate. Lopes Cabral chutou a bola com um belo efeito em direção ao canto oposto, onde Martínez salvou a Argentina – e não foi a primeira vez. Seguiram-se vários momentos de tensão, mas já não havia mais tempo para uma disputa de pênaltis.