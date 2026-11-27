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A conturbada história entre o Milan e Archie Brown pode ganhar um novo e inesperado capítulo. Depois de quase fecharem negócio no verão de 2025, o clube italiano e o lateral inglês podem voltar a se encontrar em um futuro próximo.

Desde que chegou ao Fenerbahçe, o jogador de 24 anos vem se consolidando como um dos nomes em ascensão em uma posição para a qual o time de Amorim busca uma solução no mercado. E, segundo Fabrizio Romano, Brown estaria disponível por um valor acessível. Seu contrato prevê uma multa rescisória de 23 milhões de euros, que pode ser paga tanto na janela de inverno quanto na de verão.

Vários clubes já buscaram informações sobre o jogador nascido em 2002. Da Premier League vieram as primeiras sondagens de Liverpool e Chelsea, aos quais se juntou o Atlético de Madrid. Além disso, o Fenerbahçe já teria recusado uma oferta de 13 milhões de libras do Nottingham Forest. Nesse cenário, o Milan também teria entrado na disputa para retomar uma negociação que não deu certo um ano e meio atrás.

Era o verão de 2025 quando o jogador de Birmingham, após despontar no Gent, tornou-se um dos protagonistas da janela de transferências. Quando sua ida ao Milan parecia acertada, houve uma reviravolta: o clube turco mudou o rumo da negociação e contratou o jogador por cerca de 8 milhões de euros, com um contrato até 2028 e opção de renovação por mais um ano.

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O Milan chegou a ser alvo de provocações no vídeo de apresentação do jogador nas redes sociais do time então comandado por Mourinho. Furlani e Tare apostavam muito em Brown e tentaram até o fim levá-lo a Milão. Chegaram a tentar segurá-lo no aeroporto enviando um avião particular, mas, no fim, a vontade do jogador foi decisiva e o levou a Istambul.

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“O acordo com o Milan estava praticamente fechado. Eu estava pronto para viajar. Mas então, durante a noite, recebi uma ligação do presidente do Fenerbahçe. Tudo mudou. A paixão que ele demonstrou, sua visão... tornaram a decisão fácil. Eu sabia que tinha de ir para o Fenerbahçe”, comentou o inglês.

Foi um duro golpe para o Milan, que via nele o sucessor de Theo Hernandez. A vaga continua aberta, diante da pouca confiança que Amorim vem demonstrando em Bartesaghi e das atuações abaixo do esperado de Estupinan, que acabou chegando naquele verão do Brighton por 17 milhões de euros, mais 2 milhões em bônus.

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Em seu ano e meio na Turquia, Brown confirmou seu alto valor, como mostra sua avaliação de mercado, que subiu para 18 milhões de euros. Nesta temporada, já soma 17 jogos, com 3 gols e 2 assistências. É um dos pilares do Fenerbahçe e foi titular em todos os jogos da Champions League, competição em que se destacou com 2 gols e uma assistência, marcando contra a Roma e o Liverpool e sendo decisivo para a recuperação do Fenerbahçe, que, após um início difícil, subiu para a 16ª posição na tabela da fase de liga da Champions League.