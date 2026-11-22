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A Uefa anunciou o árbitro norueguês Espen Eskås para apitar o duelo entre Real Madrid e PSV, marcado para terça-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, partida em que o time merengue busca manter 100% de aproveitamento.

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De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Eskås integra a categoria de elite de árbitros da Uefa e tem o escudo da Fifa desde 2017.

Esta será a quinta partida apitada pelo árbitro norueguês na temporada atual em competições de clubes da Uefa, além de ter comandado dois jogos da Liga das Nações entre seleções.

Será também a quarta vez que Eskås apita um jogo do Real Madrid em competições europeias. Nos três confrontos anteriores, o time merengue saiu vitorioso.

O último jogo do Real Madrid apitado pelo norueguês foi na fase de grupos da temporada passada, quando o clube espanhol goleou o Monaco por 6 a 1, em casa, no dia 20 de janeiro deste ano.

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Antes disso, Eskås havia apitado o confronto entre Real Madrid e o francês Brest, pela fase de grupos da temporada 2024/25, que terminou com vitória merengue por 3 a 0.

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Já o primeiro jogo dele com o Real Madrid foi na fase de grupos da temporada 2023/24, quando os merengues venceram o Union Berlin por 1 a 0 no estádio Santiago Bernabéu.

Por outro lado, o árbitro norueguês nunca apitou uma partida do PSV em competições europeias, apesar da rica história do clube nos torneios continentais.

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Suas experiências anteriores com equipes holandesas se limitam a jogos do Ajax e do Vitesse, além de algumas partidas da seleção principal da Holanda e da seleção sub-17.

O inglês Darren England será o responsável pelo árbitro de vídeo (VAR) no confronto entre Real Madrid e PSV.

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Vale lembrar que, com o início da temporada 2026/27, a Uefa passou a reforçar a padronização dos critérios de arbitragem entre as competições nacionais e continentais, por meio de reuniões ampliadas com os responsáveis pela arbitragem das 55 federações nacionais, com o objetivo de garantir uma aplicação mais uniforme das regras do futebol e reduzir as diferenças na interpretação de lances polêmicos de um país para outro.

As novas mudanças incluem uma série de medidas para aumentar o tempo de bola rolando e reduzir a perda de tempo durante as partidas, especialmente na cobrança de tiros de meta e laterais, nas substituições e no atendimento a lesões, com os árbitros orientados a aplicar essas instruções com rigor e regularidade.

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A Uefa também deu atenção especial ao aprimoramento do uso do VAR, reforçando que a intervenção da tecnologia deve se limitar a erros claros e decisivos ou a lances importantes que o árbitro não conseguiu ver, sem transformar a revisão das imagens em uma nova arbitragem de cada detalhe da partida.