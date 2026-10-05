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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Árbitro marroquino comanda a decisão do Golfo 27 entre Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos

Arábia Saudita x Emirados Árabes Unidos
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Quem é ele?

A comissão de arbitragem da Federação do Golfo de Futebol anunciou a nomeação de uma equipe de arbitragem marroquina, comandada pelo árbitro internacional Jalal Jayed, para dirigir a partida final da "Copa do Golfo 27" entre as seleções da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, marcada para amanhã, terça-feira, 6 de outubro, no estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jidá.

Jalal Jayed terá o auxílio, na condução da final, de seus compatriotas Zakaria Brinssi e Mustapha Akarkad, enquanto o kuwaitiano Abdullah Jamali assumirá a função de quarto árbitro, e seu compatriota Saud Al-Shamali, a de quinto árbitro.

No âmbito da tecnologia do árbitro de vídeo assistente (VAR), a missão foi atribuída ao marroquino Hamza Al-Fariq como árbitro de vídeo, auxiliado pelo holandês Erwin Blank e pelo bareinita Ismail Habib, enquanto o omanense Ibrahim Al-Hosani assumirá a função de avaliador dos árbitros.

As disputas da "Copa do Golfo 27" acontecem na cidade de Jidá, sob o patrocínio do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, em meio à expectativa pelo confronto final entre as seleções da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

A seleção da Arábia Saudita havia garantido sua vaga na final após superar o Catar nos pênaltis pelo placar de 3 a 2, depois de o tempo normal e a prorrogação terminarem empatados sem gols, enquanto a seleção dos Emirados Árabes Unidos se classificou após vencer sua rival omanense por um gol a zero.

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