A comissão de arbitragem da UEFA anunciou a designação do árbitro italiano Marco Guida para comandar a partida entre Barcelona e Galatasaray, marcada para a noite de terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, no estádio Ali Sami Yen, em Istambul.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Marco Guida, de 45 anos, será o responsável por apitar o aguardado duelo, com o auxílio de seu compatriota italiano Marco Di Bello na cabine do árbitro assistente de vídeo.

Guida é atualmente um dos árbitros mais experientes do futebol italiano, após iniciar sua carreira na arbitragem em 2010 e receber o distintivo internacional em 2014.

O confronto entre Barcelona e Galatasaray será a terceira partida apitada por Guida nesta temporada em competições europeias e a segunda na Liga dos Campeões, já que ele comandou anteriormente um jogo das fases preliminares do torneio.

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Será a terceira vez que o árbitro italiano apita uma partida do Barcelona em competições europeias, sem que a equipe catalã tenha conquistado a vitória em nenhum dos dois confrontos anteriores sob seu comando.

O último jogo do Barcelona apitado por Guida foi na temporada passada, na partida de ida das oitavas de final, quando a equipe catalã empatou com o Newcastle United por 1 a 1, na Inglaterra.

O primeiro confronto, por sua vez, remonta à visita do Barcelona ao belga Royal Antwerp, na fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada 2022-2023, quando a equipe catalã perdeu por 3 a 2, no dia 13 de dezembro de 2022.

Já pelo lado do Galatasaray, Guida apitou duas partidas anteriores da equipe turca, que somou uma vitória e uma derrota.

O último jogo do Galatasaray apitado pelo árbitro italiano foi contra o Eintracht Frankfurt, na fase de liga da Liga dos Campeões da temporada passada, e terminou com derrota da equipe turca por 5 a 1.



