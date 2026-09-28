Uma partida entre REMO e SVH na quinta divisão do futebol amador foi interrompida pelo árbitro na tarde de sábado. Um jogador do REMO gritou a palavra ‘câncer’, após o que a partida não teve continuidade.

A partida entre REMO e SVH tinha apenas meia hora de jogo quando o incidente aconteceu. Um jogador do Remo gritou a palavra, após o que o árbitro paralisou o jogo.

O jogador pediu desculpas e disse que a havia gritado ‘por emoção’. No fim, mais jogadores se aproximaram e o árbitro ficou confuso.

Segundo o treinador do SVH, ‘o árbitro já não sabia mais quem tinha gritado a palavra’ e decidiu interromper a partida. “Nunca vivi isso antes”, disse o treinador da equipe que não havia usado a palavra.

No fim, a polícia chegou a ser chamada porque o árbitro, segundo ele próprio, já não se sentia mais seguro. “Todo mundo queria falar com ele, mas ele certamente não foi ameaçado. Ele sentiu que não estava sendo ouvido”, disse o presidente do REMO, Humphrey Alladin, ao Algemeen Dagblad.

Ainda não se sabe quando e se a partida entre REMO e SVH será concluída.



