Árbitro da elite europeia comandará o clássico pegando fogo entre Al Ahly e Zamalek

Em uma decisão que reflete a dimensão e a importância do confronto aguardado, o comitê principal de arbitragem da Federação Egípcia de Futebol designou a tarefa de dirigir o clássico do futebol egípcio entre Zamalek e Al-Ahly a uma equipe de arbitragem estrangeira completa, da Eslovênia, comandada pelo árbitro internacional Rade Obrenović.

O comitê, presidido por Essam Abdel Fattah, anunciou nesta segunda-feira a equipe oficial que dirigirá a partida marcada para o próximo domingo, pela competição do Campeonato Egípcio.

A equipe eslovena conta com Jure Praprotnik como primeiro assistente, Grega Kordež como segundo assistente, e David Šmajc como quarto árbitro, enquanto Matej Jug ficará responsável pela função de árbitro de vídeo, auxiliado por David Gabrovec como árbitro assistente de vídeo.

Obrenović é considerado um dos principais árbitros de elite da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), carregando o distintivo internacional desde 2017, e possui um extenso currículo na direção de grandes partidas tanto no cenário europeu quanto no internacional.

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O árbitro esloveno conquistou a confiança da federação europeia após seu desempenho consistente nos torneios continentais, e sua última partida internacional em nível de seleções foi o pesado clássico europeu que reuniu Bélgica e França na Liga das Nações da Europa, no último dia 28 de setembro.

A convocação de uma equipe estrangeira para o clássico entre Al-Ahly e Zamalek vem no âmbito do esforço da federação de futebol para proporcionar o máximo grau de justiça e integridade na arbitragem de uma partida que conta com um acompanhamento popular e midiático excepcional dentro e fora do Egito, visto que se espera que o confronto seja decisivo no rumo da disputa pelo título do campeonato nesta temporada.















