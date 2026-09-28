Em uma partida da quinta divisão entre Hulsel e Nieuw Woensel, as coisas deram muito errado no domingo. Um torcedor ameaçou de morte o árbitro Max Willemse, de 19 anos, informou o Eindhovens Dagblad.

Logo após o intervalo, o clima no centro esportivo do Hulsel mudou completamente. Com o placar em 3 a 1, um torcedor se dirigiu furioso ao árbitro e, em seguida, disparou uma observação bizarra contra Willemse.

“Se houver mais uma decisão tão estúpida, vou buscar minha arma em casa”, teria gritado o torcedor. Isso é confirmado tanto por Willemse quanto por vários presentes. O árbitro de 19 anos decidiu então interromper a partida imediatamente.

“Pareceu uma ameaça séria”, disse o árbitro ao ED. “Ele olhou diretamente nos meus olhos e realmente parecia que estava falando sério.” Willemse ficou tão assustado que não quis mais reiniciar a partida. Nem o fato de o torcedor em questão já ter sido retirado do centro esportivo mudou isso.

O árbitro, no entanto, aprovou a forma como a diretoria do Hulsel agiu. O torcedor envolvido foi mandado embora imediatamente e, além disso, Willemse ainda teve uma conversa por telefone com a diretoria do clube mandante na segunda-feira.

“Foi uma conversa telefônica agradável, na qual eles pediram desculpas e também indicaram que a pessoa envolvida receberá uma proibição de frequentar o centro esportivo”, afirmou Willemse.

Enquanto isso, o árbitro registrou um boletim de ocorrência na polícia. Ainda assim, Willemse não se deixa abalar pelo incidente. “É muito desagradável o que aconteceu, mas vejo isso como um incidente isolado. Estou ansioso para apitar o próximo jogo, assim poderei deixar esse episódio para trás”, concluiu.