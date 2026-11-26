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Hanna Hattab ficou no centro das atenções na quarta-feira. O árbitro sírio apitou Al Jazira x Gol Gohar pela AFC Champions League Two e foi acusado de estar bêbado pelo Gol Gohar. Hattab nega categoricamente a acusação e tem o apoio da Federação Síria de Futebol.

Hattab tomou algumas decisões surpreendentes no primeiro tempo, sobretudo aos 32 minutos. Após uma falta no meio de campo sobre Ali Asghar Ashouri, do Gol Gohar, Hattab mostrou o cartão amarelo não para João Milson, autor da infração, mas para o perplexo goleiro Ersin Destanoglu, do Al Jazira.

Imagens mostraram que, após o lance, o técnico do Gol Gohar, Mehdi Rahmati, já manifestava abertamente a suspeita de que o árbitro estivesse bêbado. O gerente do time, Heydar Afsari, disse depois da partida: "O árbitro não estava em condições normais, e até os jogadores do Al Jazira nos disseram a mesma coisa."

"O clube informou imediatamente os responsáveis pela partida e avisou que não jogaríamos se a situação continuasse assim. Milson deveria ter sido expulso após sua segunda falta, mas o árbitro mostrou o cartão amarelo ao goleiro adversário."

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Uma delegação da Confederação Asiática de Futebol (AFC) foi informada das reclamações. Hattab não voltou a campo para o segundo tempo e foi substituído pelo quarto árbitro. Após a partida, ele se manifestou brevemente nas redes sociais.

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"Quero enfatizar que minha vida familiar e privada não são responsabilidade de outras pessoas. A fé, a razão e a moral não permitem que a privacidade das pessoas seja violada nem que elas sejam desacreditadas."

Hattab não confirmou o que havia acontecido com ele, mas o jornalista esportivo Isa Saeed, entre outros, deu uma explicação. "O que aconteceu com ele foi consequência de uma queda no nível de açúcar no sangue, que o fez perder a concentração e a consciência. Após a partida, ele passou por um exame e não estava sob efeito de álcool, como foi alegado."

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A Federação Síria de Futebol (SFA) também se pronunciou. "Depois que seu estado de saúde foi verificado, o árbitro negou categoricamente tudo o que circulava sobre ele nas redes sociais. A comissão ressalta seu apoio total a ele e sua determinação de investigar minuciosamente todos os detalhes e circunstâncias do incidente."

"A comissão entrou em contato com a Confederação Asiática de Futebol (AFC) para solicitar: o relatório médico do árbitro, o relatório do comissário da partida e o relatório do avaliador de arbitragem."

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"O objetivo é apurar com precisão as circunstâncias do incidente e concluir os procedimentos necessários. A comissão informará às autoridades competentes e ao público suas conclusões assim que receber os relatórios solicitados e pede a todos que verifiquem a veracidade das informações."