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Sydney Jordan
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Arbitragem avalia lance polêmico do VAR em Feyenoord x AZ e chega a uma conclusão clara

Feyenoord x AZ Alkmaar
Feyenoord
AZ Alkmaar
Eredivisie

No programa Goedemorgen Eredivisie, da ESPN, o chefe da arbitragem Raymond van Meenen afirmou que o lance do pênalti em Feyenoord x AZ (2-0) seria avaliado. A avaliação já chegou a uma conclusão.

O VAR informou à ESPN que se arrepende de ter chamado o árbitro Danny Makkelie para revisar o lance no monitor.

Inicialmente, Makkelie marcou pênalti por uma falta do goleiro do Feyenoord, Tjark Ernst, no atacante do AZ, Mexx Meerdink. O pé do jogador da seleção da Holanda foi atingido, e ele caiu.

Após recomendação do VAR, o árbitro decidiu rever as imagens e voltou atrás na decisão. Com isso, o AZ não teve o pênalti pouco antes do intervalo.

Após a avaliação, o VAR concluiu que foi um erro chamar Makkelie para revisar o lance no monitor.

Segundo a ESPN, depois de rever as imagens, incluindo a câmera lenta por trás do lance, o VAR entende que a decisão inicial de Makkelie estava correta e, portanto, não havia motivo para intervir.

"O VAR lamenta que seus integrantes não tenham analisado as imagens mais claras durante a partida, embora estivessem disponíveis. Trata-se de um erro na central do VAR", escreve a ESPN.

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