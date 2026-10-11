Arbitragem avalia lance polêmico do VAR em Feyenoord x AZ e chega a uma conclusão clara

No programa Goedemorgen Eredivisie, da ESPN, o chefe da arbitragem Raymond van Meenen afirmou que o lance do pênalti em Feyenoord x AZ (2-0) seria avaliado. A avaliação já chegou a uma conclusão.
O VAR informou à ESPN que se arrepende de ter chamado o árbitro Danny Makkelie para revisar o lance no monitor.
Inicialmente, Makkelie marcou pênalti por uma falta do goleiro do Feyenoord, Tjark Ernst, no atacante do AZ, Mexx Meerdink. O pé do jogador da seleção da Holanda foi atingido, e ele caiu.
Após recomendação do VAR, o árbitro decidiu rever as imagens e voltou atrás na decisão. Com isso, o AZ não teve o pênalti pouco antes do intervalo.
Após a avaliação, o VAR concluiu que foi um erro chamar Makkelie para revisar o lance no monitor.
Segundo a ESPN, depois de rever as imagens, incluindo a câmera lenta por trás do lance, o VAR entende que a decisão inicial de Makkelie estava correta e, portanto, não havia motivo para intervir.
"O VAR lamenta que seus integrantes não tenham analisado as imagens mais claras durante a partida, embora estivessem disponíveis. Trata-se de um erro na central do VAR", escreve a ESPN.